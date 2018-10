Foro reclama al Principado que reclame a Sánchez el pago a la industria electrointensiva de las compensaciones por reducción de CO2 El portavoz de Foro en la Junta General, Pedro Leal, durante su intervención en el debate sobre el estado de la región que se celebra en la Junta General del Principado. / EFE Pedro Leal pide la dimision de Fernández: «No pase por este calvario y deje paso a quienes estén motivados y se dejen la piel por ello» DANIEL FERNÁNDEZ Gijón Miércoles, 24 octubre 2018, 15:59

Los presupuestos del Estado para 2018, aprobados antes del cambio de gobierno, contemplan una partida de 150 millones en concepto de compensaciones a la industria por los costes de reducción de emisiones de CO2. Se trata de una partida propuesta por Foro y aceptada por el Ejecutivo anterior y que, a día de hoy, se encuentra paralizada. Por ello, durante el debate sobre el estado de la región que se está celebrando en la Junta General, el portavoz de la formación forista, Pedro Leal, ha pedido al presidente del Principado, Javier Fernández, que reclame al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, el pago de esos 150 millones. «Como presidente del Principado debe reclamar su inmediato cumplimiento», dijo.

Para Pedro Leal, los asturianos «estamos siendo sometidos a un engaño masivo» por parte de los últimos gobiernos de la nación, tanto en materia de infraestructuras, como de minería o demografía. Y ahora se suma la descarbonización exprés que plantea la ministra de Transición Ecológica. «Nunca una ministra como Teresa Ribera ha sido tan nefasta para los intereses de los asturianos ni ha creado tanta inestabilidad», añadió el portavoz de Foro. Por ello, y ante las «políticas de la fundamentalista Teresa Ribera, con su clara intención de cerrar las térmicas» asturianas, exige al Presidente del Principado que explique qué contraofensiva pondrá en marcha «para evitar este grave atentado contra el desarrollo de Asturias».

En materia de infraestructuras, el análisis que hace Pedro Leal no es más optimista. Porque en este aspecto «Asturias está en la UVI, por tierra, mar y aire» y recriminó a los socialistas asturianos «ser unos acreditados e históricos enemigos de la variante de Pajares. En su resumen de los años de gestión de Javier Fernández, el portavoz de Foro hizo hincapié en el »infierno fiscal« de Asturias, »con una política de impuestos deslocalizadora«, así como en los incumplimientos en políticas sociales y de medio rural. »En definitiva, el presidente Fernández ha demostrado que ha fracasado, ha sido censurado por todos, tanto a nivel interno como de toda la sociedad y se le ve desmotivado. Por tanto --añadió Pedro Leal--, no pase por este calvario, no nos despache con sus sermones y deje paso a alguien que tenga más ganas de trabajjar que usted«, dio el portavoz de la formación forista, que incluso apuntó a los consejeros Guilermo Martínez, Dolores Carcedo o Fernando Lastra como posibles relevos. »A quienes quiera, pero que sea alguien que se deje la piel en ello«.