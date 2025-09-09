El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en una rueda de prensa Europa Press

García Ortiz no contempla dimitir y confía en probar su inocencia en el juicio en el Supremo

El imputado ha venido defendiendo desde el principio que que «no puede ser que la mentira derrote a un fiscal general»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:09

Álvaro García Ortiz no contempla, ni remotamente, dimitir, la única fórmula legal existente para apartarle de su cargo de fiscal general del Estado. La «esperada» ... decisión del juez instructor del Supremo Ángel Hurtado de sentarle en el banquillo por la filtración de datos del procedimiento contra el novio de Isabel Díaz Ayuso no ha hecho cambiar de opinión al máximo responsable del Ministerio Público, quien desde que el pasado octubre fuera encausado en este procedimiento ha defendido que seguirá en el puesto porque «no puede ser que la mentira derrote a un fiscal general».

