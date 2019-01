Llamazares ya se siente «sentenciado» Gaspar Llamazares, en una imagen reciente en la Junta General del Principado. / ALEX PIÑA El portavoz del partido en la Junta General recibió un burofax en el que la dirección federal le pide que aclare su «anómala situación» en Actúa ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Jueves, 3 enero 2019, 05:09

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en Asturias, Gaspar Llamazares, recibió en la mañana de ayer un burofax de parte de la dirección federal de la coalición en el que le reclaman explicaciones por su papel en Actúa. En el texto, firmado por el responsable de Organización, Ismael González, la formación hace dos preguntas directas a Llamazares: «¿Eres militante de algún partido distinto a IU o a los partidos políticos integrados en IU?» y «¿Entiendes posible que formes parte, apoyes o pidas el voto respecto a alguna lista electoral distinta a las aprobadas en los órganos de IU?».

En el documento, además, González recuerda que «Actúa no es un partido integrado en Izquierda Unida» y que, por lo tanto, la presencia de la formación liderada por Gaspar Llamazares y Baltasar Garzón en las próximas elecciones europeas, autonómicas y locales supone una competencia directa entre los dos grupos. «Como bien conoces, las normas estatutarias de IU no permiten a nuestros militantes formar parte de fuerzas políticas no integradas en IU ni permiten concurrencia a elecciones en listas electorales que confronten las nuestras», sostiene en la misiva, donde añade: «Es necesario aclarar a la mayor brevedad esta anómala situación».

En respuesta, Gaspar Llamazares remitió a la coordinadora federal otro burofax exponiendo sus razones para crear Actúa y la compatibilidad que, a su juicio, hay entre las dos formaciones políticas. «Les respondí lo que ya les dije en su momento, Actúa viene para ofrecer colaboración y no competencia y lo que veo es un juicio de intenciones que no favorece para nada al partido», explicó el portavoz parlamentario en Asturias.

Ambas partes ya tienen fechada una reunión para el próximo día 13. En ella, Llamazares asume que la dirección federal del partido le transmitirá la suspensión cautelar de militancia. Algo que, en último extremo, es competencia del partido en Asturias y no a nivel federal. «Quieren ir a un proceso sumarísimo en el que ya tienen establecida la sentencia», sostiene.

«Dicha medida disciplinaria excede las competencias estatutarias de la dirección federal con respecto a los militantes de IU de Asturias, como es mi caso. La suspensión cautelar de militancia además es en sí misma una sentencia inapelable para descartarme como candidato a las primarias, anteponiendo la inhabilitación burocrática a la participación democrática de los militantes», asevera Llamazares.

Tensión creciente

La tensión entre Gaspar Llamazares y la dirección federal de IU, cuyo próximo capítulo tendrá lugar en la reunión del día 13, ha ido creciendo de manera exponencial a lo largo de las últimas semanas. Uno de los puntos de inflexión fue, precisamente, la filtración de los audios en los que el portavoz regional del partido mostraba su disposición a encabezar la lista de Actúa para las elecciones europeas. «Si tengo que desvestir un santo para vestir a otro, que estoy dispuesto a ello, necesito un mínimo organizativo», sostuvo en una conversación privada con miembros de su nueva formación política en mayo.

También recuerdan veladamente estas grabaciones, denunciadas por Llamazares tras su filtración «interesada», en el burofax remitido ayer por la dirección federal. «Tampoco ha existido explicación alguna en los órganos de IU por personas que han aparecido públicamente vinculadas a Actúa explicando la existencia de acuerdos o situaciones de posible confrontación electoral con IU», reza la misiva.

En una entrevista concedida en diciembre a EL COMERCIO, Ismael González volvió a evidenciar la discordancia reinante entre las dos facciones del partido al afirmar que Ramón Argüelles sería «un buen candidato» para presidir el Principado a partir del próximo mayo. «A quien no veo con claridad es a Gaspar», puntualizó a renglón seguido.