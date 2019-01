Génova avisa al PP asturiano de que no tolerará una «falta de colaboración» con Mallada Pablo Casado y Teresa Mallada, el pasado día 11, en Oviedo. / M. R. La dirección nacional ordena a la regional que ponga a disposición de la candidata «todos los medios necesarios» para preparar las elecciones ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO. Jueves, 31 enero 2019, 03:35

La dirección nacional del PP no quiere que las desavenencias internas en la organización asturiana se le vayan de las manos. A las alturas de la sede de la calle Génova ha llegado el malestar de la nueva candidata autonómica, Teresa Mallada, y su equipo, ante la ausencia de cooperación que se achaca a la cúpula regional que lidera Mercedes Fernández a la hora de preparar el trabajo que conducirá a las elecciones del próximo mes de mayo. Madrid ha alzado la voz y ha ordenado a la dirección del partido en el Principado que ponga a disposición de Mallada y los suyos «todos los medios necesarios», tanto materiales como humanos, con el objetivo de perfilar la precampaña. Y ha advertido de que no tolerará una «falta de colaboración» que entorpezca esa acción preelectoral, un mensaje que retumba, por su calado y sus hipotéticas consecuencias futuras, en las filas populares.

Ese camino hacia las elecciones se abordó en una reunión en la sede nacional de Génova, el pasado martes, en la que estuvieron presentes el secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea; el vicesecretario de Organización, Javier Maroto; el secretario general de los populares asturianos, Luis Venta, y la candidata al Principado, Teresa Mallada, además de un representante del área económica nacional. Una cita que se desarrolló en un clima difícil, marcado por las desavenencias entre Mercedes Fernández y los suyos y Mallada y su equipo, que se visibilizaron en la reciente convención que el partido realizó en Madrid. Y que sobre el terreno, en Asturias, se plasman en la falta de cooperación que, según los 'malladistas', impera por parte de la dirección regional a la hora de abordar la preparación de la precampaña.

Según fuentes populares, en la reunión los representantes de la dirección nacional del PP fueron claros y taxativos. La cúpula del partido en Asturias debe poner a disposición de Mallada «todos los medios necesarios», materiales y humanos, para que esa estrategia de precampaña pueda diseñarse y desarrollarse en las mejores condiciones posibles. La colaboración por parte de Fernández y su núcleo duro ha sido hasta ahora, lamentan desde el equipo de la candidata, prácticamente inexistente.

De hecho, la presidenta ni siquiera convocó en enero, como venía haciendo todos los meses, el comité ejecutivo que debería servir como pistoletazo oficioso de salida de la precampaña y en el que debería presentarse en público el equipo de trabajo que preparará junto a Mallada el horizonte electoral. Un órgano cuyos componentes ya adelantó en buena medida este periódico, y que se conocerá en cuestión de días. Es posible, estiman fuentes populares, que ese comité ejecutivo se celebre la próxima semana.

En la reunión, desde Génova también se dejó muy claro que no se tolerará una estrategia desde la dirección del PP asturiano que pase por hurtar medios, recursos o la colaboración que sea necesaria para ayudar a ganar las elecciones. Mensaje que hay quien en el partido lee como el aviso claro de la cúpula nacional de que intervendrá en Asturias si las cosas no se hacen bien y no se asegura esa máxima cooperación.