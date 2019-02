El Gobierno más breve de la historia de la democracia 00:17 Los ministros reciben con aplausos a Sánchez después de su primer mitin al anunciar las elecciones generales. Sánchez bate el récord de fugacidad en la Moncloa tras una legislatura atípica en la que dos presidentes gobernaron España | El octavo adelanto electoral de los últimos 40 años NURIA VEGA Madrid Viernes, 15 febrero 2019, 20:42

«Ha sido un honor. Suerte a todos ustedes por el bien de España». Así se despidió Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018 en el Congreso de los Diputados. La moción de censura contra su Gobierno, que tan sólo una semana antes resultaba inimaginable, acababa de prosperar. Apenas concluida la votación, Pedro Sánchez posaba ya con los diputados socialistas en el centro de hemiciclo. 260 días han transcurrido desde aquella instantánea. Aunque lo desconocía, el nuevo presidente estaba entonces a punto de estrenar el Gobierno más corto de la democracia.

La llegada de Sánchez al poder fue ya una rareza. La suya fue la primera moción en prosperar en las últimas cuatro décadas. Antes lo intentó Felipe González en 1980 contra la presidencia de Adolfo Suárez. Y el expresidente socialista sufriría siete años después la censura del líder de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha. Pero, además, los ocho meses que ha durado el mandato hacen que el secretario general de los socialistas bata el récord de la brevedad en la Moncloa.

También la legislatura ha sido atípica. No sólo porque en 959 días han gobernado dos presidentes -Rajoy y Sánchez-, sino porque se sitúa en el histórico como la cuarta más corta desde la llegada de la democracia. La más fugaz fue, sin duda, la inmediatamente anterior, la comprendida entre las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y las del 26 de junio de 2016. La del bloqueo político, en la que se puso en evidencia la incapacidad de los partidos para alumbrar una investidura viable.

Octavo adelanto electoral de los últimos 40 años

El adelanto de las generales al 28 de abril es el octavo anticipo de unos comicios legislativos nacionales desde la aprobación de la Constitución en 1978. Se han convocado generales antes de cumplirse el plazo de cuatro años en 1979, 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2011 y 2019, durante los mandatos de Adolfo Suárez (UCD), que gobernó de 1976 a 1981; Leopoldo Calvo Sotelo (UCD), entre febrero de 1981 y octubre de 1982; Felipe González (PSOE), desde 1982 hasta 1996; José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y ahora Pedro Sánchez. Por el contrario, ni José María Aznar (1996-2004) ni Mariano Rajoy (2011-2018), anticiparon los comicios y completaron sus legislaturas.

También hubo que repetir las elecciones de diciembre de 2015 ya que no se consiguió formar Gobierno y los nuevos comicios se desarrollaron en junio de 2016. Esa fue, de hecho, la legislatura más breve y la única que no llegó a tener un presidente investido, aunque técnicamente no hubo un adelanto electoral, sino una repetición.

La actual legislatura se inauguró en julio de 2016, pero hasta finales de octubre Rajoy no consiguió ser investido y formar un Gobierno que duró año y medio. En junio de 2018, Sánchez presentó una moción de censura y la ganó.