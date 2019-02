El Gobierno lanza una campaña sobre la libertad en España para contrarrestar al independentismo La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, el cocinero José Andrés, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, la bióloga molecular María Blasco, la cineasta Isabel Coixet o el aventurero Jesús Calleja, entre los participantes del video promovido por el Ministerio de Asuntos Exteriores AMPARO ESTRADA Madrid Viernes, 1 febrero 2019, 13:00

El Ministerio de Exteriores ha ampliado su vídeo promocional titulado 'This is the real Spain' y lo ha centrado esta vez en la libertad a pocos días de que comience el juicio por el 'procés' y en la semana en que los presos independentistas son trasladados para el comienzo del juicio.

El video, una iniciativa de la secretaría de Estado España Global, que encabeza Irene Lozano, quiere transmitir a la opinión pública nacional e internacional que España es una democracia consolidada con un sistema de libertades perfectamente comparable con cualquier país europeo. Así, en esta campaña utilizan el índice 'Freedom House' que puntúa a los países por su régimen de libertades y distingue entre países libres, parcialmente libres o no libres. España aparece como un país libre con una puntuación de 94 sobre 100.

Vídeo.

Entre las personalidades que participan en el video están la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, el cocinero José Andrés, la bióloga molecular y directora del Centro Naciones de Investigaciones Oncológicas (CNIO), María Blasco, o el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría.

Botín destaca que la Constitución española nos ha dado el marco adecuado «para encauzar el periodo más largo de libertades, desarrollo social y progreso económico». José Andrés subraya que es un país de «diversidad, inclusión y progreso». Diversidad en las comunidades autónomas es también lo que pone en valor María Blasco: «distintas lenguas, distintas culturas, distintos anhelos...».

Democracia

Hace un mes, el video glosaba el carácter democrático del país y destacaba que, según la revista The Economist, sólo hay 19 democracias plenas en el mundo y España es una de ellas. De la democracia y de la «transición ejemplar» hablan el secretario general de la ONU, António Guterres, el periodista Iñaki Gabilondo, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, el director de orquesta Daniel Baremboin, la directora de Google España, Fuencisla Clemares, entre otros.

Las reacciones a 'This is the real Spain' han sido variadas. En twitter ha recibido tanto apoyos

Por mucho que les pese a algunos #ThisIsTheRealSpain un gran país con una gente extraordinaria pic.twitter.com/SlGoRQnNXc — Pere Ll. Huguet Tous (@perehuguet) February 1, 2019

como comentarios críticos especialmente desde Cataluña:

Subtitulada en inglés, la grabación ha sido realizada por el creativo Manu Cavanilles y pretende mostrar «la verdadera España» a través del canal youtube de España Global.