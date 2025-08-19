El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pedro Sanchez en su visita a Castilla y León el domingo. EP

El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios

Sánchez prepara ayudas económicas e insiste en el pacto de Estado contra la «emergencia climática» tras el portazo del PP

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 19 de agosto 2025, 13:31

El presidente del Gobierno ha avanzado que el próximo martes el Consejo de Ministros declarará como zona catastrófica para las regiones más dañadas por la ... oleada devastadora de incendios forestales que castigas en estos momentos al noroeste de España, con especial incidencia en las provincias de Orense, Zamora, León y la comunidad de Extremadura. Desde el puesto de mando de Jarilla (Cáceres), Pedro Sánchez ha incidido en que en una crisis de estas características, «la lealtad institucional, la voluntad de colaboración compartida y la solidaridad regional y entre países, es fundamental».

