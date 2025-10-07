El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Alberto Ortega / Europa Press
Las cuentas del PSOE

El Gobierno defiende los pagos en sobres: «Pagar en metálico no es ilegal ni irregular y no se hace solo en el PSOE»

Los socialistas alegan que también el Senado paga en efectivo los gastos de los senadores relativos a viajes en el extranjero

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 14:51

Comenta

El Gobierno defiende que no hay nada sospechoso en los pagos en metálico que el PSOE realizó a sus exsecretarios de Organización, José Luis Ábalos ... y Santos Cerdán, investigados por corrupción. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha argumentado, durante su comparecencia habitual de los martes tras el Consejo de Ministros, que, en todo caso, «todo el dinero del PSOE tiene origen legal, está contabilizado y está fiscalizado por el Tribunal de Cuentas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

