El Gobierno no descarta acciones por los mensajes de Sánchez pero no aclara contra quién

El Gobierno no descarta ya emprender acciones legales por las filtraciones de varios mensajes de whatsapp enviados por Pedro Sánchez a su exministro de ... Transportes, José Luis Ábalos, meses e incluso años antes de que fuera imputado por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, pero no aclara contra quien y, en todo caso, se tomará un tiempo prudencial antes de dar ningún paso.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, insistió este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que lo lógico sería que primero se abriera una «investigación judicial de oficio» para determinar quién es el responsable de que mensajes que nada tienen que ver con la causa judicial del 'caso Koldo,' y que en teoría obraban en manos de la Unidad Operativa (UCO) de la Guardia Civil hayan acabado en otras manos.

El Ejecutivo asegura que no apunta en ninguna dirección y que no prejuzga quién está detrás de lo publicado por el diario 'El Mundo' pero, como la portavoz del PSOE la víspera, se cuidó de no poner en el punto de mira al propio Ábalos, exsecretario de Organización y hombre de confianza de Sánchez durante años, sobre quien pesa la sospecha de que pueda estar intentando lanzar un aviso a navegantes si su futuro judicial se complica aún más.