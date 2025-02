Sánchez salva la prórroga del estado de alarma y consigue 15 días más para su plan de desescalada

Miguel Ángel Alfonso Madrid Miércoles, 6 de mayo 2020, 15:07 | Actualizado 22:07h. Comenta Compartir

Los equilibrismos del Gobierno para lograr aprobar la cuarta prórroga del estado de alarma este miércoles en el Congreso, que le permitirá mantener la gestión centralizada de la crisis sanitaria y las medidas restrictivas, volvieron a poner en evidencia la dependencia de la coalición con sus socios de investidura y abren, además, un horizonte incierto en la hoja de ruta de la desecalada. Esta vez el punto de partido se salvó con la abstención del Partido Popular, que hasta ahora había votado positivamente a sostener el decreto, y que a efectos prácticos fue interpretado como una negativa; a las negociaciones de última hora que el martes pasado lograron atar los apoyos de PNV, a cambio de fomentar la cogobernanza con las comunidades frente al mando único, y de Ciudadanos, cuya presencia en el bloque del 'sí' abre un nuevo escenario de pactos; y pese al viraje de ERC hacia el 'no' para criticar «falta de diálogo» a la hora de diseñar del camino hacia la «nueva normalidad».

Una victoria de 178 votos a favor (frente a 75 en contra y 97 abstenciones) que solo es canjeable por quince días más de oxígeno y que obliga al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a negociar desde cero cada dos semanas en un panorama político volátil si quiere mantener su plan. No será sencillo, el líder popular, Pablo Casado, amenazó con votar negativamente en el próximo 'round' y Ciudadanos y PNV tampoco aseguran mantener su voto a una nueva prórroga del estado de alarma a partir del 23 de mayo.

Desde el Gobierno reiteran que «no hay un plan B» para mitigar la amenaza de la pandemia que no pase por mantener el estado de alarma hasta finales de junio, cuando todas las regiones de España competen el calendario de fases propuesto por el comité técnico de desescalada. Pero podría haber un «plan C» e incluso un «plan D» si los nacionalistas ahondan en el camino de la «cogobernanza» para que las regiones recuperen competencias sanitarias a cambio de seguir apoyando las prórrogas.

Por ello Sánchez insitió en que dejar caer el estado de alarma «sería una grave irresponsabilidad» porque, asegura, «ha sido la herramienta que ha logrado contenter al coronavirus», y que esta estrategia –en respuesta a las críticas de los nacionalistas– «no forma parte de un proyecto político para centralizar, sino que se trata de una necesidad para vencer al virus».

Pero en un contexto sumamente polarizado en el que se calcula hasta el número de camas UCI como si fueran puntos para avanzar en el desconfinamiento, las comunidades autónomas (especialmente las gobernadas por barones populares, y Cataluña y País Vasco) aumentan la presión para que se implemente un modelo similar al alemán, en el que los 'lander' tienen el poder de decidir sobre el nivel de confinamiento de sus ciudadanos frente al Gobierno. Pero esto no bastaría para restringir la movilidad interprovincial, como defienden PSOE y Unidas Podemos.

«No nos entendemos»

No es la única pugna que se libró este miércoles en la Cámara bja. Casado acusó ayer a Sánchez de intentar atribuirse «poderes absolutos». La relación entre ambos se terminó por fracturar ayer cuando el presidente dio por perdido el diálogo, «por mucho que hablemos usted y yo, no nos entendemos», le espetó. La crítica sobre la supuesta inconstitucionalidad de las medidas también la repitió el líder de Vox, Santiago Abascal, un extremo negado tajantemente por el jefe del Ejecutivo. «Todos los derechos están intactos, no hay una sola libertad vulnerada, solo dos limitadas, la de libre circulación de movimientos y de reunión, para asegurar la salud pública y salvar vidas», argumentó.

Al president de la Generalitat, Quim Torra, que había pedido competencias completas para gestionar la epidemia en su territorio le ha asegurado que no hay instrumentos legales para «confinar una provincia como Barcelona, ni siquiera por parte de los Mossos». Mientras que a Aitor Esteban, portavoz del PNV, le ha pedido «comprensión» y fomentar «un principio de cogobernanza que se base en la confianza mutua».

Mientras que a Gabriel Rufián, portavoz de ERC, le ha criticado que «hace un mes pidiera parar el país» y ahora vote por no prorrogar el estado de alarma. «Nunca he negado la cogobernabilidad, aunque haya una autoridad regional tiene que haber un departamento de Sanidad que, al final, pilote la desescalada. Nosotros hemos propuesto la provincia como unidad territorial, pero estamos abiertos a negociar, lo único que hemos pedido que tengan en cuenta la movilidad de los ciudadano por todo el país», ha defendido Sánchez. «Estamos dispuestos a gobernar de otra manera, a cogobernar, pero ahora la única herramienta es el estado de alarma», ha añadido.

Con la vista puesta en la Comisión para la Reconstrucción, que se constituirá este jueves en el Congreso, Sánchez pidió a todas las fuerzas políticas «colaboración» y dejar de lado «el partidismo». «Critiquen al Gobierno, pero no comprometan la salud de los españoles», zanjó el presidente.