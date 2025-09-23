El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carlos Cuerpo, en el Consejo de Ministros. Efe

El Gobierno presume de liderazgo internacional por su nuevo decreto contra Israel

El Consejo de Ministros aprueba el embargo total de material bélico a Tel Aviv y la prohibición del tránsito por territorio español de combustible con destino al país hebreo

Ander Azpiroz

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:50

El Gobierno aprobó finalmente este martes el real decreto de medidas contra Israel por la invasión de Gaza, un paquete de sanciones que según los ... socios parlamentarios del PSOE se ha dilatado en el tiempo hasta llegar al Consejo de Ministros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

