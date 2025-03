El Gobierno reactiva el reparto de menores extranjeros sin garantizarse el respaldo de Junts

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se comprometió el 9 de enero a tener listo en «diez días» el decreto para un reparto « ... extraordinario» de menores . Dos meses después, y tras un pacto para la delegación de competencias migratorias con Junts, la medida está estancada. A pesar de los pocos avances, el presidente canario, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reúnen hoy para definir la financiación de la medida.

Este reparto, por el «no se ha dejado de trabajar en la medida en ningún momento» según fuentes cercanas al Gobierno, no cuenta aún con los apoyos suficientes y en Moncloa no están dispuestos a asumir otro fracaso legislativo como ya ocurrió con la reforma de la ley de extranjería antes de verano. Por este motivo, una de las opciones que barajan desde Moncloa es aunar esfuerzos en el cambio de la ley, en lugar de tener que negociar por las dos propuestas, dado que Junts, en verano, votó 'no' a la propuesta junto con PP y Vox, y no se cierran a cambiar su postura si se dan las circunstancias.

Cataluña y el reparto

«Siempre hemos defendido que la solución debería ser estructural», aseguran desde el Ministerio de Infancia, al tiempo que añaden que su apuesta «la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Una postura que mantienen en el Ejecutivo canario. Defienden que no renuncian ni al decreto, como un «parche» a la situación que atraviesa su sistema de acogida, ni a la ley de extranjería, para evitar que se repita esta similar. Sin embargo, ni la Abogacía del Estado se ha pronunciado sobre el formato que debe tener, ni hay fecha para la Conferencia Sectorial de Infancia, en la que iban a presentar al resto de comunidades los detalles de la propuesta y aliviar las tensiones que han surgido, sobre todo por parte de los gobiernos 'populares' debido a la posibilidad de que haya territorios, como País Vasco o Cataluña, que no tengan que acoger.

El líder de Junts, Carles Puigdemont, durante la presentación del acuerdo migratorio firmado con el PSOE, aseguró que la carga debía caer en otros. «Cataluña no puede asumir más porque ni tenemos recursos ni nos corresponde a nosotros. Tienen que ser otros territorios», dijo. Sin embargo, este 'no' tan rotundo podría cambiar tras conocer las posturas de las formaciones de las que necesitan apoyo para poder aprobar la delegación de competencias. «Aún nos queda mucho por negociar, y no va a ser fácil ni rápido», aseguran fuentes ceranas a las negociaciones.

De hecho, estas mismas fuentes señalan que la proposición de ley es «un primer texto» y son conscientes de que tendrán que sentarse a negociar con Podemos, que no dará su brazo a torcer si no se «desatasca» la regularización de extranjeros, o Más Madrid, que tiene la misma condición.

«Todo está sobre la mesa», apuntan desde Junts y, en ese todo entra la reforma de la ley de extranjería o el decreto, que podrían servir de moneda de cambio para que el Congreso dé el visto bueno a la delegación de competencias migratorias. No obstante, creen que esta última medida, la del reparto de menores, «se va a dejar en la nevera» y va a entrar en un «impasse» de momento en vista de cómo puedan desarrollarse otras negociaciones. Por tanto, no auguran que la solución para los jóvenes no acompañados que hay en Canarias y Ceuta llegue pronto.