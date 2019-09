El himno español se cuela en la ofrenda floral de la Diada Foto: Efe | Vídeo: EP El popular Josep Bou reivindica que «Rafael Casanova era un españolazo» CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 11 septiembre 2019, 11:43

La lluvia y el himno español han marcado los primeros actos de la Diada nacional de Cataluña, el día que se conmemora la caída de Barcelona frente a las tropas borbónicas de Felipe V el 11 de septiembre de 1714 y que el soberanismo ha convertido en una jornada de reivindicación política a favor de la independencia. El himno nacional se ha colado en la tradicional ofrenda floral que hacen las autoridades y las entidades de la sociedad civil en el monumento a Rafael Casanova, máxima autoridad militar y política de la ciudad durante la Guerra de la Sucesión. Ha ocurrido cuando los miembros del Gobierno catalán, con el presidente Quim Torra a la cabeza, han acudido a depositar la corona de flores en el monumento. En ese momento, han empezado a sonar, a todo volumen, las notas del himno español. Era una persona alojada en un hotel muy próximo. Ha abierto la ventana y el sonido se ha escuchado en toda la zona.

Como consecuencia de la lluvia, la banda municipal, encargada de tocar el himno catalán para acompañar la ofrenda floral, no ha participado hoy. El himno de Cataluña se ha escuchado por la megafonía. Pero en esta ocasión se ha silenciado porque una persona ha replicado con el himno español desde un balcón a un volumen aún mayor. Algunos vecinos de la zona han replicado al himno nacional con una cacerolada. Por el monumento de Casanova han desfilado desde el Govern, la mesa del Parlament, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, los diferentes partidos catalanes (salvo PP y Ciudadanos, que ya hace años que no acuden para evitar las pitadas), así como entidades de la sociedad civil como los sindicatos, patronales, el Barça (sin su capitán, Leo Messi), el Espanyol. El concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, único representante del PP en el acto institucional, ha reivindicado la españolidad de Casanova, «era un españolazo», ha dicho, ha reclamado que la Diada sea la de todos los catalanes y no solo la de los nacionalistas y ha reclamado que el año que viene le acompañen a la ofrenda floral el presidente del PP, Pablo Casado, y el del PPC; Alejandro Fernández.

La ofrenda floral es el primer acto de la Diada. Los actos institucionales que organiza el Gobierno catalán acostumbran a celebrarse de víspera. Pero en esta ocasión, el Govern ha tenido que aplazarlos a la tarde de hoy porque ayer llovió con intensidad en Barcelona. El espectáculo en la plaza Sant Jaume, dedicado a los «presos y los exiliados» pondrá el punto final al 11-S, que un año más estará marcado por el resultado de la manifestación independentista organizada por la ANC y Ómnium Cultural esta tarde, bajo el lema 'Objetivo independencia'. La protesta llega en un clima de división entre las fuerzas secesionistas. Y llega como ensayo general para la respuesta que prepara el independentismo a la sentencia del Supremo contra los líderes del 'procés'.