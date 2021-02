Illa califica el pacto anti PSC de «foto de Colón del independentismo» El exministro se defiende ante las críticas por no haberse hecho una test de antígenos antes del debate de TV3 El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, durante un acto telemático del PSC en Barcelona / EP CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 11 febrero 2021, 13:17

El candidato del PSC, Salvador Illa, se ha convertido en el blanco de todas las críticas de la campaña electoral. La carrera electoral hacia el 14-F empezó como un 'todos contra Illa' y va a acabar de la misma manera, pero aún con más intensidad. El exministro de Sanidad ha cargado esta mañana con dureza contra el manifiesto suscrito por los grupos independentistas, en que se comprometen a no pactar con los socialistas de cara a la formación de un gobierno autonómico sea cual sea el resultado del domingo. El independentismo promueve un cordón sanitario contra la que algunas encuestas apuntan que puede ser la fuerza ganadora y la formación que dirige el Gobierno central.

Illa ha calificado el manifiesto de «foto de Colón del independentismo», en referencia a la imagen que PP, Ciudadanos y Vox exhibieron juntos en una manifestación celebrada en Madrid contra el Gobierno. El manifiesto lo han suscrito cinco formaciones independentistas: JxCat, ERC, la CUP, PDeCAT y los minoritarios Primarias. El documento les «retrata», ha dicho el exministro, porque quieren «más de lo mismo», ha asegurado en la cadena Cope. El dirigente socialista apuesta en campaña por pasar página a 10 años de 'procés'. Se presenta como la alternativa al secesionismo, como el voto útil del electorado que quiere un cambio de ejecutivo. Estamos, ha señalado sobre el pacto antiPSC, ante un nuevo episodio más de «bronca y confrontación». Los socialistas han cargado contra ERC y han calificado el manifiesto como una nueva sumisión de los republicanos ante la derecha nacionalista de Puigdemont. El independentismo exhibió ayer una cierta unidad con el documento, pero JxCat ha aprovechado esta mañana para arremeter contra ERC. Laura Borràs ha criticado a ERC por que quien suscribe el manifiesto no es Pere Aragonès, candidato a la presidencia de la Generalitat, sino que es Sergi Sabrià, director de la campaña.

La campaña gira en torno a Salvador Illa. Por el cordón sanitario de los independentistas y por la negativa del dirigente del PSC a hacerse un test de antígenos antes del debate de TV3 del martes pasado. Illa fue el único candidato que no se la hizo y el resto de formaciones se han tirado con todo, acusando al exministro de aprovecharse de su anterior cargo en el Gobierno para vacunarse contra el covid. El PSC lo niega, pero sus adversarios han encontrado gasolina para el final de la campaña. El PP, por ejemplo, recurrirá a la Fiscalía para que investigue si el exministro se ha vacunado o no. Pablo Casado ha asegurado que si el dirigente socialista esconde que no se vacunó lo que debe hacer es renunciar.

Como ministro siempre recomendé seguir los protocolos, ha dicho Illa. «Y no me los saltaré y no sobreactuaré», ha afirmado, criticando a la televisión pública catalana. Según su versión, nadie en TV3 le informó de cuál era el protocolo de la cadena para el debate, que recomendaba una prueba, que se hicieron ocho de los nueve candidatos. Si había un protocolo en TV3 que aconsejaba que todos se hicieran un test, a su juicio es un sobreactuación por parte de la dirección de la cadena. Ha relatado que por la mañana acudió a una entrevista en la misma cadena y nadie le dijo que tenía que hacerse el test. Solo hay que hacerse el test cuando se tiene síntomas o cuando se ha estado en contacto con un contagiado, ha recordado.