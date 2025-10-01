El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Salvador Illa, president de la Generalitat, tras su audiencia privada con el papa EP

Illa invita al Papa a la inauguración de la Sagrada Familia

León XIV y el presidente de la Generalitat hablan sobre Cataluña y Gaza

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:31

El papa León XIV ha recibido este miércoles en audiencia privada en el Vaticano al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. El jefe del Ejecutivo ... catalán le ha invitado formalmente a asistir a la inauguración de la torre Jesucristo de la Sagrada Familia el próximo 10 de junio. Es casi la última fase que queda por construir del monumento de Antoni Gaudí. Illa no ha confirmado la presencia del Papa, como sí hizo en su día Benedicto XVI que consagró el templo como basílica, pero sí le ha trasladado, según el dirigente socialista, que tiene ganas de ir a Barcelona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas
  2. 2 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  3. 3 Desolación por la trágica muerte de una profesora en Gijón: «Lucía nos enseñó a seguir bailando sin música. Por ti y por tus niñas lo haremos»
  4. 4 Mata a un conocido tras una discusión por deudas en Langreo, le roba lo que lleva encima y se va a tomar algo
  5. 5 Oviedo despide a Luis Llaca, «un empresario brillante»
  6. 6 Gijón se prepara para reabrir la playa de San Lorenzo a los perros
  7. 7

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  8. 8

    David Martínez, el mayor accionista particular del Sabadell, acudirá a la opa de BBVA pese al rechazo del consejo
  9. 9

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  10. 10

    Puente da el pistoletazo de salida a la competencia en la alta velocidad a Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Illa invita al Papa a la inauguración de la Sagrada Familia

Illa invita al Papa a la inauguración de la Sagrada Familia