Illa pide que «Madrid no le tenga miedo a Cataluña» en medio de los pactos de Sánchez con Junts

Salvador Illa se ha envuelto esta mañana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en la bandera de su plan 'Cataluña lidera', con el ... que la Generalitat que lidera pretende reanimar el autogobierno como el motor socioeconómico de España, para reivindicar el objetivo de una «prosperidad compartida» con un mensaje insistente: no hay que temer lo que provenga de esta nueva gobernanza catalana tras la década de convulsión por el 'procés', porque «las tornas han cambiado». «Que Madrid no le tenga miedo a Cataluña», ha proclamado el president, porque cuando su territorio «muestra su caudaloso potencial, ganamos todos».

Illa se ha afanado en desplegar, ante un auditorio en el que estaban las vicepresidentas primera y tercera del Gobierno -María Jesús Montero y Sara Aagesen- y representantes empresariales y sindicales, el discurso en el que se ha aferrado desde que recobró en agosto la presidencia del Govern para los socialistas frente a un independentismo que tampoco suma ya mayoría en el Parlament. La Cataluña reconocible ha vuelto -es su mantra-, para volver a «vibrar social y económicamente», insuflar «estabilidad política» y «seguridad jurídica, y enlazar su proyecto de desarrollo a España y a Europa; a esa Europa de la que ha hecho un canto ante el »cambio de paradigma« que, ha dicho, »amenaza« los valores, la forma de vida y el bienestar de sus millones de ciudadanos. Y en este nuevo e inquietante marco, ha querido incidir, la comunidad catalana quiere estar ahí con »sentido de Estado« y de la mano del conjunto del país.

El dirigente del PSC, que ha constatado que «uno de los logros más felices» de su mandato ha sido la paulatina vuelta a Cataluña de entidades como el Sabadell o la Fundación La Caixa, ha amparado así a Sánchez en un día en el que el jefe del Ejecutivo, de viaje en Bruselas para participar en el Consejo Europeo, afronta el revés de ver cómo Sumar y otros socios de izquierda se desmarcan de los planes para acelerar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB. Y lo ha hecho, también, a modo de contrapeso implícito de los últimos pactos en materia de inmigración que apuntalan la posición de Junts -oposición a la Generalitat socialista- como aliado del que Sánchez no puede prescindir.

El tono que ha empleado Illa ha querido sonar opuesto a la jactancia con la que Junts presentó el martes el acuerdo con el Gobierno para el reparto autonómico de los menores inmigrantes no acompañados que se hacinan en Canarias comparando los menos de 30 que recibirá Cataluña frente a los 700 -que apunta a 800, en realidad- asignados a Madrid. El president ha recalcado en que ambas comunidades tienen «el deber» de colaborar, desde la coincidencia en su «espíritu abierto» y «personalidad insobornable», para rescatar «la cultura de la colaboración». Aunque la descripción que ha efectuado a continuación de su modelo socioeconómico ha supuesto, de forma implícita, un contraste con el que propugna Isabel Díaz Ayuso. De ahí que el mensaje haya remitido más a un intento de persuadir al resto de actores que operan en el universo madrileño e influyen.

Illa no ha hecho mención a los pactos con Junts. Pero horas antes, en una entrevista en TVE, vino a decir que no se siente desautorizado por que esas alianzas, labradas con quienes son su oposición, condicionen la acción de su Ejecutivo -no se puede gobernar hoy sin «capacidad de llegar a acuerdos», remarcó, en defensa de Sánchez- y negó que los pactos en materia migratoria supongan asumir «ninguna posición antiimigración»; aunque sí admitió que no se ha leído en profundidad la exposición de motivos de la proposición de ley del PSOE y Junts para la cesión de competencias en esta materia a Cataluña, en la que se vincula la llegada de extranjeros con el «riesgo» para la cohesión social y la identidad de los catalanes. Y replicó a las duras críticas vertidas por su correligionario Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, asegurando que «lo que no es progresista es tener a 4.000 menores hacinados en Canarias» sin ofrecerles una solución.