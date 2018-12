IU ve «incompatible» que Llamazares lidere la lista en Asturias y apoye Actúa Llamazares abraza a Garzón en un mitin en Gijón en 2015, antes de su distanciamiento. / J. PAÑEDA La dirección regional citará al portavoz parlamentario para pedirle explicaciones y la federal no descarta activar un expediente DANIEL FERNÁNDEZ GIJÓN. Lunes, 17 diciembre 2018, 02:34

El frágil equilibrio de fuerzas y tendencias en Izquierda Unida de Asturias hace que la coalición sea un polvorín y cualquier punto de fricción, por mínimo que sea, enciende la mecha que le hace saltar por los aires. Y eso es lo que ha ocurrido después de que el portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, participara el sábado en la puesta de largo de un nuevo partido, Actúa, impulsado por él mismo y por el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Una formación cuyo primer anuncio ha sido su decisión de presentarse a las elecciones europeas, es decir, que será competidora de IU, que concurrirá a esa cita electoral en unión a Podemos. Y si a esto se le añade que Llamazares también mostró su disposición a formar parte de las listas de Izquierda Unida de Asturias en las autonómicas de mayo, la onda expansiva ha impactado de lleno en los cimientos de la coalición de izquierdas.

El silencio se ha impuesto en la dirección federal del partido y en la regional. Sin embargo, en la primera, liderada por Alberto Garzón, con quien Llamazares mantiene importantes discrepancias y al que acusado de «diluir» a IU en Podemos, consideran que la participación directa del portavoz de la coalición en la Junta General en el nuevo proyecto político que «competirá» con Izquierda Unida es una «provocación» más. Por ello, y según pudo saber EL COMERCIO, la dirección federal no descarta activar un expediente que podría conllevar la expulsión del diputado regional y ex coordinador federal de IU del partido. «No se puede permitir la doble militancia en partidos fuera de IU», apuntaban ayer fuentes del partido.

De momento, Izquierda Unida federal se ha dado un tiempo para analizar la situación. Posteriormente, decidirá cómo afrontarla.

En Asturias el seísmo provocado por la presentación de Actúa ha sido importante. A la dirección regional le ha cogido por sorpresa la participación de Gaspar Llamazares en la presentación del nuevo partido político y consideran que ha sido «un torpedo directo a la línea de flotación» de la coalición. Porque la presentación del proyecto de Actúa que apoya el portavoz parlamentario se produce en un clima interno tenso, debido a la división interna entre afines a la dirección federal y de acercamiento a la confluencia con Podemos y los contrarios a este acercamiento, que a día de hoy forman la corriente mayoritaria en la coalición en Asturias. Además, la presentación del nuevo partido en el que participa Gaspar Llamazares se ha producido semanas antes de que arranque el proceso electoral de primarias para elegir las listas con las que la coalición se presentará en Asturias en las autonómicas de mayo.

El portavoz de IU en la Junta General mostró el sábado su disposición a presentarse a las primarias: «Si IU me quiere en la lista de Asturias, estoy disponible», dijo. Aunque el coordinador regional de la coalición, Ramón Argüelles, advirtió, desde una posición moderada, de que «este tipo de iniciativas -en alusión a Actúa- deberían siempre enmarcarse en la lealtad a IU», lo cierto es que la presencia de Llamazares en la presentación del partido ha molestado, y mucho, en Asturias.

En el Principado se estaba planteando diseñar una lista para las primarias en la que estuvieran representadas todas las tendencias críticas con la dirección federal. Esta candidatura estaría encabezada por Llamazares. Sin embargo, un dirigente regional impulsor de esa lista afirmó que es «incompatible» que Llamazares pueda liderar la lista de IU a las elecciones autonómicas «e impulse y apoye» a una nueva fuerza política, como es Actúa, «que además será competidora de Izquierda Unida en las europeas». Según pudo saber EL COMERCIO, la dirección regional tiene previsto citar a Gaspar Llamazares para escuchar su proyecto: «Debe elegir, o con IU o con Actúa».

Llamazares, no obstante, ya dijo el sábado que no ve impedimento alguno. Y pone un ejemplo. En las pasadas elecciones andaluzas, Equo, que forma parte de IU, descartó concurrir en esos comicios en la candidatura Andalucía Adelante -Podemos e IU- y lo hizo en solitario. «Y no pasó nada», dijo Llamazares.