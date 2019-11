Multa de 4.320 euros o seis meses de prisión por «insumiso electoral» Adolfo Fernández, ayer, en la Casa Sindical de Gijón. / JOAQUÍN PAÑEDA Un gijonés se sentará el próximo día 14 ante el juez por negarse a formar parte como vocal de una mesa en los comicios del pasado 28 de abril SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Martes, 5 noviembre 2019, 15:23

4.320 euros o seis meses de prisión. Ese es el precio que tendrá que pagar Adolfo Fernández Gonzalez por haberse negado a formar parte como vocal en una mesa electoral de Jove en los comicios del pasado 28 de abril. «Soy el primer insumiso electoral de Asturias», dijo a EL COMERCIO tras conocer la sanción que para él pide la Fiscalía por no presentarse aquel día en su colegio, tal y como obliga la ley.

«Lo hice dentro de una estrategia de desobediencia civil para denunciar la democracia representativa con la que no estamos de acuerdo», explica Fernández. Su historia comenzó cuando recibió el requerimiento por parte de la Junta Electoral para participar como primer vocal en una mesa electoral en la parroquia de Jove, en Gijón. Fernández decidió entonces presentar una alegación por objeción de conciencia esgrimiendo «motivos políticos e ideológicos». La Junta Electoral se la denegó. Posteriormente presentó una autoinculpación, «no quiero entorpecer el proceso electoral, pero aviso que no voy a ir y mantengo mi postura», comunicó entonces. Fernández no acudió al colegio aquel último domingo de abril y por ello la Fiscalía pide para él una multa que supera los 4.320 euros o seis meses de prisión. Ya hay fecha para el juicio: el próximo 14 de noviembre a las 10.15 horas en los juzgados de Gijón.

«El juicio lo encaramos igual que hasta ahora. Nos reafirmamos, nosotros no queremos escaquearnos de nada, sino que es una cuestión política de conciencia», indica. Según el insumiso electoral, la Fiscalía suele pedir este tipo de condenas que pueden acabar en pena de provación de libertad, «aunque de momento ningún juez ha pedido la ejecución de pena de prisión».

Adolfo Fernández considera que la democracia representativa «no es real». «Abogamos por una democracia directa en un sistema justo. Grandes corporaciones y emporios económicos son los que controlan los partidos políticos, y consideramos que el poder real no está representado en los Parlamentos. No se puede decidir ningún cambio social profundo en los Parlamentos», explicó.

No es la primera vez que Fernández vive una situación similar. En 1994 fue condenado a 2 años, 4 meses y un día a prisión por insumisión al servicio militar. Él cumplió 14 meses interno en la cárcel de Villabona.

Con motivo de la petición de la Fiscalía, en Asturias se ha constituido un grupo de apoyo a la Insumisión Electoral. Unas veinte personas forman parte de la iniciativa. Incluso una vecina de Langreo se ha declarado insumisa electoral para los comicios de este domingo. Ella aún se encuentra a la espera de la respuesta de la Junta Electoral a sus alegaciones.