«Argüelles sería un buen candidato, a quien no veo es a Llamazares»

Ismael González | Secretario de Organización de Izquierda Undia Federal: «Tras escuchar los audios, ha quedado de manifiesto que Gaspar ha intentado usar a la militancia de IU» DANIEL FERNÁNDEZ Domingo, 23 diciembre 2018, 02:57

Es la mano derecha de Alberto Garzón en Izquierda Unida y, por su cargo de secretario de Organización, el 'poli' malo de la coalición, sumida en una nueva crisis interna por el papel del portavoz de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, en Actúa y las grabaciones que salieron a la luz el pasado viernes en las que el el diputado regional se ofrecía a liderar la candidatura de esa nueva formación a las elecciones europeas. Ismael González (Madrid, 1977) analiza en esta entrevista la situación interna de IU y de un Gaspar Llamazares «que tiene que decidir: o en Izquierda Unida o fuera de ella».

–¿Va a expulsar IU a Gaspar Llamazares?

–Con Gaspar no hay ningún cambio respecto a lo aprobado el otro día (el lunes) en la Colegiada Federal. Se quedó en remitir una carta a los compañeros de Izquierda Abierta (donde milita Llamazares) que están en los órganos de IU para que aclaren si están en el proyecto de Actúa que ha dicho que quiere competir con Izquierda Unida o si están en el proyecto de IU. Esa es la medida aprobada el otro día. Luego, el 13 de enero habrá un órgano federal y me han pedido que lleve un informe de situación.

–¿Es Llamazares un tránsfuga, como le llamó Garzón?

–Alberto no dijo que lo fuera. Puso un ejemplo, que es que en IU no se permitía ni competir electoralmente ni ser tránsfugas. Por lo tanto a día de hoy Gaspar no es un tránsfuga, lo que pasa es que Gaspar ha dicho y forma parte de una opción electoral que quiere competir con IU. Tampoco vale que Gaspar intente retorcer la realidad hasta límites insospechables.

–Que el coordinador general, Alberto Garzón, le haya pedido la dimisión no parece un mensaje muy conciliador.

–Alberto (Garzón) no ha pedido la dimisión como tal, lo que le ha animado es a que tome una decisión y sea honesto, a que diga si está en IU o en Actúa. La decisión no es nuestra en este caso. Quien ha manifestado que quiere hacer un proyecto al margen de IU es Gaspar.

–¿Tenían conocimiento de esa posibilidad?

–Lo que han venido a señalar los audios es que nuestros temores eran ciertos y que Gaspar expresa con total claridad un plan por el cual quieren estar fuera de IU y a la vez estar dentro y nosotros decimos que no, que no se puede estar fuera y dentro a la vez.

–¿Debe dimitir Gaspar Llamazares?

–Yo creo que por coherencia sí, claro.

–Él dice que por coherencia no dimite.

–Yo formo parte de IU, no formo parte de otro proyecto. Si yo quisiera competir contra IU me iría a otro proyecto y por lo tanto sería una decisión personal, prejuzgable o no, pero sería una decisión personal. No se puede competir estando dentro y fuera de IU a la vez. Tras escuchar los audios, ha quedado de manifiesto que se ha intentado usar a la afiliación de IU para un proyecto personal y eso no debería ser de recibo.

–¿Les preocupa que el mensaje de Llamazares pueda calar y se produzca una ruptura en IU?

–Lo que preocupa es que Gaspar no ha venido a los órganos del partido a debatir sus posiciones. A mi me entristece mucho encontrarme unos audios en el que una persona de Izquierda Unida expone un plan para destruir IU trazado desde fuera de este partido. Gaspar tiene el derecho y la capacidad, y además una capacidad demostrada, de venir a los órganos de IU a debatir y ganar incluso su propuesta. Sin embargo no lo ha hecho, lo que ha hecho es utilizar los medios para hablar de cuestiones internas de Izquierda Unida, pero no para defender los derechos de las familias de trabajadores en Asturias y de España.

–¿Le han puesto un plazo a Gaspar Llamazares para que aclare su posición?

–Se le ha enviado una carta en el que le pedimos que antes del 10 de enero nos remitan una respuesta.

–¿Le tiene hecho ya el 'traje' la dirección federal, como argumenta Llamazares?

–El sastre de Gaspar es él mismo. Él es quien se ha hecho su traje. Nosotros no hemos hablado por él, las palabras son suyas, no nuestras. Yo no he grabado un audio diciendo lo que él ha dicho.

–¿Qué pasará si no dimite?

–No entro en futuribles, tengo que cumplir con lo que es mi obligación democrática y ser coherente. Esto no es hacer quinielas, esto es serio. IU es una organización que tiene uns procesos muy garantistas y nosotros no somos quien para hacer futuribles sobre esto.

–¿Da por concluida la etapa del portavoz de IU en la Junta General en Izquierda Unida?

–Gaspar es un ex coordinador federal y tendría mucho futuro en Izquierda Unida si respetase a IU.

–¿Puede afectar esta crisis al calendario electoral de IU de Asturias, que tiene previsto celebrar primarias en enero?

–Espero que no. Asturias tomó la decisión clara de presentarse en las elecciones autonómicas como IU de Asturias y ahora toca elegir a los mejores perfiles para liderar las candidaturas. Yo animo a que el procedimiento siga su cauce y no se paralice, y menos por una persona que ha demostrado poca lealtad a la organización. Lo que hace falta es poner a las personas leales al proyecto y que sean coherentes con él. Es el momento de ver nuevas caras y nuevos perfiles para defender la política de IU ante la sociedad asturiana.

–¿Le gustaría ver al coordinador de IU de Asturias, Ramón Argüelles, como candidato?

–Ramón es un buen candidato, como otras personas. A quien no veo con claridad es a Gaspar, pero a cualquiera de la militancia de IU. Ahora ha salido Carmen Conde como aspirante. Todas las personas son válidas si están dentro de la organización, por lo tanto Ramón Argüelles es igual de buen candidato como Carmen Conde, a quien no veo es a Gaspar.

–¿No cree que el resultado electoral de Andalucía da la razón a quienes critican el modelo de confluencias que impulsa la dirección federal?

–El modelo de la confluencia no ha sido el único problema en las andaluzas. Lo que sí ha demostrado es que la izquierda transformadora en Andalucía no pierde tantos escaños como si fuese por separado. Y hay más ejemplos. Por ejemplo, en Madrid IU y Podemos fueron por separado y nosotros nos quedamos fuera del Parlamento y en Valencia IU y Podemos fueron por separado y se quedaron fuera del Parlamento. La experiencia lo que nos dice es esto. Sí ha habido, y esto nos preocupa, una abstención muy importante de la izquierda y no no hemos sido capaces de rentar la abstención del PSOE.

–El modelo asturiano, donde no hay confluencias, parece que funciona.

–Sí por eso IU dijo que había libertad en los territorios y asambleas para decidir si se iba en coalición o no. ¿Quá ha funcionado en Asturias? Bueno, es cierto. ¿Se ha probado una coalición Podemos-IU para sacar más votos que el PSOE? No se ha probado.

–Llamazares argumenta que desde Actúa se ofreció colaborar con IU. Incluso afirma que se propuso negociar una lista en Andalucía.

–En Andalucía no sé si llegó la carta. A nosotros sí nos invitaron a la conferencia política que tuvieron lugar el 15 de diciembre, fue una invitación a asistir, no al debate. Hay formas de adscribirse a IU como federación de partidos que es. Hoy mismo Actúa puede ir en coalición con IU por fuera. Lo que no se puede es estar dentro y fuera a la vez con la misma marca. Y el debate está aquí en elegir, pero con honestidad, de verdad, sin un juicio de valor sobre ello.

–¿Cabe la posibilidad de alcanzar acuerdos con Actúa o lo ve poco menos que ciencia ficción?

–Nosotros no nos cerramos al diálogo con nadie. Por ejemplo, y está bien que se sepa, Actúa se ha reunido con Manuela Carmena para pedir puestos en el Ayuntamiento de Madrid y Gaspar Llamazares no ha informado en IU de su trabajo, siendo como es portavoz de Actúa. Y mientras, en Asturias Gaspar dice que él defiende el proyecto de IU. Es un poco contradictorio, ¿no? Nosotros intentamos dar una solución simple porque nos parece muy complejo como lo está gestionando Gaspar Llamazares.

–¿Comparte la respuesta dada a Garzón por la dirección de IU de Asturias en la que le dice que los problemas de Asturias se arreglan en Asturias?

–Estaría de acuerdo en que Asturias debatiera sobre los problemas de Asturias también colectivamente con el conjunto de IU, al igual que Asturias opina sobre los problemas del conjunto del Estado. ¡Pero es que Gaspar Llamazares está planteando montar una candidatura a las elecciones europeas contra IU! ¡No es una candidatura contra IU de Asturias! Entonces no es un problema de Asturias, sino de toda Izquierda Unida.

–¿IU federal tiene competencia para expulsar, si al final así se decide, a Llamazares, que está afiliado a una organización con personalidad jurídica propia como es Izquierda Unida de Asturias?

–IU de Asturias, como Andalucía, tienen CIF y personalidad jurídica propia, pero son federaciones integradas en Izquierda Unida federal. Por lo tanto, no hay una diferencia entre Asturias, Andalucía, Madrid Valencia o Castilla y León, aunque estas tres últimas no tengan personalidad jurídica propia. En resumen, tanto un afiliado de una federación como de otra están sometidos al cumplimiento de lo acordado en los órganos de Izquierda Unida.