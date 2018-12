IU expulsará a Gaspar Llamazares si decide permanecer en Actúa y le pide «claridad» Garzón, a punto de sentarse en la reunión de Unidos Podemos para analizar las elecciones andaluzas. / E. P. El portavoz en la Junta dice que milita en una organización «de distinto signo» y espera que «se rectifiquen insultos e injurias», como tránsfuga P. L. / D. F. GIJÓN. Martes, 18 diciembre 2018, 04:52

No perdió ni un minuto Alberto Garzón en abordar el conflicto generado después de que los promotores de Actúa, entre los que figura Gaspar Llamazares, anunciaran el sábado que concurrirán a las próximas elecciones. El coordinador federal de IU llevó el tema a la comisión colegiada del partido para estudiar qué medidas se aplicarán al portavoz de la coalición en la Junta General del Principado. Las conclusiones fueron contundentes: todos los afiliados «tienen el compromiso de defender lo aprobado democráticamente por la organización y no pueden ni competir electoralmente con IU ni promocionar públicamente iniciativas que compitan con las de IU».

De modo que militar en Actúa, «no solo sería un falta de respeto y lealtad» hacia la coalición, sino que supondría la «vulneración de la democracia interna de la organización» que dirige Garzón. Así las cosas, la comisión colegiada lamentó la actitud de los compañeros que pertenecen a ambas formaciones y subrayó que continuar en el seno de Actúa «les situaría fuera del proyecto y la organización de IU». Asimismo, el órgano directivo resolvió pedir a estos militantes que «aclaren si permanecen en IU o forman parte del nuevo partido político». Incluso fue más allá y destacó que ambas posiciones «son incompatibles, no solo desde el punto de vista estatutario, sino también político y democrático». En este punto, la comisión colegiada especifica que, «en el caso de los cargos públicos, esta aclaración debe ser inmediata», ya que se trata se un incumplimiento manifiesto del compromiso con los estatutos, el programa y los acuerdos democráticos de la organización «mediante la cual estas personas accedieron a dichos cargos».

De manera paralela, IU elaborará un informe para estudiar las medidas a tomar en estos casos, que se presentará en el próximo órgano federal. «Ningún afiliado de IU, sea cargo público o no, está por encima de la militancia y, por lo tanto, no puede vulnerar sus derechos democráticos», apuntó en la resolución adoptada ayer. La dirección instó a los afiliados que participan en Actúa a situarse en una u otra orilla «por respecto a la historia de lucha, dignidad y ejemplo de transformación de IU». «Pedimos claridad y honestidad», remarcó.

Compromisos

Gaspar Llamazares tampoco se quedó callado. «Pertenezco a IU desde su fundación y también a Izquierda Abierta», dejó claro en primer lugar, para añadir que cumple «puntualmente» con sus compromisos programáticos y económicos como diputado de IU en Asturias. «La dirección federal incumple, sin embargo, sus compromisos con Izquierda Abierta», resaltó. Asimismo, el portavoz de la coalición en la Junta negó su pertenencia a una organización «que haya competido electoralmente con IU».

Pero sí matizó que forma parte de «otras de distinto signo» y recordó que «miembros de la dirección federal han competido con IU». Por último, Llamazares señaló que espera que «se rectifiquen insultos e injurias como el calificativo de tránsfuga», adjetivo con el que se refirió a él Garzón. El revuelo generado en Madrid también tuvo, como es lógico, repercusión en Asturias. El coordinador general del partido en la comunidad, Ramón Argüelles, reclamó que se pongan «las organizaciones por delante de las personas» y se mostró cauto ante el escenario abierto tras la irrupción de Actúa y las postura adoptada por la dirección federal. «Supongo que tanto Alberto Garzón, que se supone que promueve esto, como Llamazares, podrán utilizar las herramientas democráticas que tengan que tener para solventar este asunto», indicó.

Respecto a la situación en Asturias y a la confección de las listas para las elecciones autonómicas, Argüelles aseguró que lo importante es presentar una candidatura comprometida con los valores de IU y de la izquierda consensuada con una mayoría del 80% «para que se vea que hay una base sólida». A su juicio, «lo de menos» es el lugar en el que se sitúe a las distintas personas en la propuesta electoral de IU Asturias, «empezando por su coordinador», y añadió que nunca tuvo «ese problema ni ese dilema, aun estando o no estando Llamazares». Asimismo, Argüelles avanzó que él se pondrá «a disposición» de la coalición.

«El objetivo, más allá de ir el número uno, el número 20 o incluso de no ir, es poner la organización por delante y que hagamos una lista de gente realmente comprometida. Solo quiero eso. Ser candidato o no no es ningún problema, aunque me ofreceré si la organización lo considera necesario», añadió Argüelles.

Síguenos en: