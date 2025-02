Juanma del Olmo, el 'fontanero' de Iglesias imputado

Ander Azpiroz Domingo, 16 de agosto 2020, 00:19 | Actualizado 10:00h. Comenta Compartir

Pocos fuera del Congreso le habrían puesto cara hasta esta semana. Su carácter es de lo más discreto, pero ello no impide que sea uno de los dirigentes que mayor poder acapara dentro de Unidas Podemos. Quizá, el que más tras Pablo Iglesias e Irene Montero. Su nombre es Juan Manuel del Olmo (Soria, 1982). 'Juanma' para los compañeros del partido. Pero su discreción, o timidez, ha chocado esta semana de frente con su imputación por una presunta financiación ilegal en la formación morada.

Del Olmo, además de secretario de Comunicación de Podemos, es director de Estrategia y Comunicación del vicepresidente segundo Iglesias. Es decir, forma parte del Gobierno y pertenece al círculo más íntimo de Iglesias.

El ahora investigado había logrado pasar desapercibido para el gran público, pese a haber ejercido como diputado en dos legislaturas y figurar como una pieza fundamental en la construcción de Podemos. Participó de forma activa en el movimiento 15-M, en la gran campanada de Podemos de las elecciones europeas de 2014 y en la negociación del Gobierno de coalición. Siempre ha estado ahí. Eso sí, en la sombra y sin dejarse ver.

Los apellidos que sobresalieron tras las europeas de 2014 fueron los de Iglesias, Errejón, Monedero, Bescansa y Alegre. Pero a Juanma siempre se le vislumbró en la oscuridad de aquellas fotos. Estaba al fondo de esos profesores universitarios carismáticos y con una dialéctica que convencieron a millones de votantes de la noche a la mañana, pero que, también, acabaron a palos.

A modo de ejemplo, Irene Montero ni formaba parte de la dirección de Podemos en los principios del partido, pero Del Olmo ya manejaba los asuntos más cruciales entre bambalinas a causa de su profunda sintonía con el hoy vicepresidente del Gobierno. Por entonces competía con Errejón, jefe de campaña en las elecciones más exitosas de Podemos. Pero tras la salida abrupta, más bien por la ventana, del segundo espada del partido, Del Olmo se convirtió, ungido por Iglesias, en el nuevo estratega de la comunicación y electoral de Podemos.

La regla de oro de Juanma ha sido siempre la discreción. Pero desde este pasada semana, ha saltado a todas las portadas. El juez Juan José Escalonilla ha imputado a Podemos, a su cerebro en la sombra -Del Olmo- y a otros dos dirigentes de la formación por supuesta malversación. Desde el partido de los círculos se insiste en que ya se han superado antes decenas de querellas de lo que denominan 'las cloacas del Estado'. En efecto, todas las resoluciones judiciales dictadas hasta ahora han descartado tirar de un presunto hilo de financiaciones venezolanas o iraníes ante la falta de evidencias.

Enemigos

Pero Juanma del Olmo está ahora investigado y en el punto de mira judicial. Enemigos políticos no le faltan, ni en la extrema izquierda, ni en la izquierda, ni, por supuesto, en la derecha. Una de las miles de batallas y filtraciones internas dentro de Podemos salió a la luz, con nombres y apellidos, en una disputa entre la líder anticapitalista Teresa Rodríguez y Pablo Echenique. «No disimules. Me lo han dicho de un medio, tío. Directamente. Es que es muy brutal. Me imaginaba a Juanma, no sé igual son prejuicios. Pero eres tú». «Juanma». Todos intuyeron a la primera que éste era Juan Manuel Del Olmo.

Del secretario de Comunicación fue la idea del 'tramabus', la carrocería decorada de un autocar en el que, entre otros supuestos corruptos, aparecía Felipe González, histórico dirigente de los socialistas y ahora aliados de Gobierno. Con la prensa también ha tenido un episodio oscuro. Ocurrió en una convocatoria a un desayuno informal para que Del Olmo estrechara contactos con los redactores que seguían por 2017 el día a día de Podemos. Eso sí, se vetó a los que no agradaban a la dirección morada.