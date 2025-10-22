El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Barco integrante de la Flotilla de Gaza. AFP

Un juez de la Audiencia Nacional archiva una querella a Netanyahu por el asalto a la flotilla

El magistrado Antonio Piña, con el informe favorable de la Fiscalía, considera que la denuncia de un ciudadano español detenido y deportado por Israel no es competencia del tribunal

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:32

Comenta

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha inadmitido y archivado una querella presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios ... altos mandos del Ejército por el asalto y abordaje de la embarcación Madleen, integrada en la misión civil internacional Flotilla de la Libertad con destino a Gaza, ocurrido el pasado 8 de junio.

