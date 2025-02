Fernández Díaz y su exnúmero dos se enzarzan en el careo de 'Kitchen'

Fueron casi dos horas de careo. Tenso y, por momentos, acalorado. Pero nada esclarecedor. El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el que fuera su secretario de Estado Francisco Martínez se mantuvieron en sus trece y no aportaron nada distinto a lo que dijeron ... durante sus declaraciones ante el juez. Manuel García Castellón, tras el cara a cara, no tiene ningún dato nuevo para avanzar en el meollo de la investigación, quién ordenó la 'operación Kitchen'.

La confrontación de testimonios entre los dos únicos cargos políticos imputados por la investigación extrajudicial al extesorero del PP Luis Bárcenas, sufragada con fondos reservados del Ministerio y llevada a cabo por unos 70 policías, no arrojó hoy nuevas luces sobre el caso. Un momento del intercambio dialéctico entre ambos resume lo acontecido en el despacho del juez de la Audiencia Nacional, según la versión de fuentes jurídicas conocedoras de la charla. «A santo de qué me iba a inventar todo esto», se defendió el exnúmero dos de Interior. «Eso me pregunto yo», replicó Fernández Díaz.

García Castellón, dos fiscales, el secretario judicial, los dos investigados y sus respectivos abogados se reunieron a puerta cerrada para practicar el careo ordenado por el juez. Fernández Díaz no se movió ni un ápice de la versión de que no se enteró de nada del espionaje a Bárcenas y que solo conoció el asunto por la prensa. Y como no ordenó nada, tampoco recibió instrucciones superiores de Mariano Rajoy o de la entonces secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, para averiguar qué documentos perjudiciales para el partido escondía el extesorero. Negó asimismo el envío de mensajes telefónicos a Martínez interesándose por las pesquisas. Los mismos que su exnúmero dos presentó ante un notario para que diera fe de su existencia estaban «manipulados», según Fernández. «¿Me estás acusando de cometer un delito?», saltó Martínez, de acuerdo a la versión de las fuentes jurídicas.

Se enzarzaron por el uso de la letra 'K' en lugar de la 'C' o la 'Q' por parte del exministro en sus mensajes. El exsecretario aseguró que así era y citó que en la agenda de Fernández el cardenal Cañizares era 'Kañizares'. El aludido negó ser tan «moderno» y ofreció que se revisase su móvil, un aparato distinto al que tenía en su etapa de ministro. Martínez pretendía probar así que conocía las manías de su jefe y que hubo cruce de mensajes.

El «abandono» del PP

Pero también hubo momentos para los reproches personales y políticos. Fernández se quejó de que su subordinado le había desacreditado ante «media España» y mencionó los mensajes volcados desde el teléfono de Martínez en los que le llamaba «idiota integral, bobo, hijo de puta» en varias conversaciones. El exsecretario de Estado, según las fuentes, se disculpó por el lenguaje pero lo justificó porque se sintió «abandonado y tirado» por el PP cuando el caso salió a la luz y él pidió ayuda al partido para entrar en alguna lista electoral para conseguir el aforamiento judicial. «Es una actitud indigna e inmoral del PP. Si el PP del señor (Pablo) Casado no sabe cuidar a la gente que ha trabajado bien, mucho me temo que no sabrá cuidar nunca a los españoles que no conoce», se quejó en el careo.

Ambos se lavaron la manos con los fondos reservados, con los que se pagaron 50.000 euros a Sergio Ríos, el exchófer de Bárcenas y topo de la operación. El exministro descargó la responsabilidad en el director del gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad. Martínez apuntó que no estaba encima de esos gastos, pero dejó caer que el ministro debería estarlo porque debía comparecer en el Congreso para informar del uso de esos fondos.

El siguiente en declarar será el topo de la 'Kitchen'. Ríos ha pedido al juez que le cite y su testimonio puede dar un vuelco a la investigación judicia