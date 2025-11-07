La jueza de la dana cita a declarar el 21 de noviembre a Pérez Llorca y el dueño del Ventorro
El propietario del restaurante en el que comieron Mazón y Vilaplana comparecerá primero y luego lo hará el síndic del PP
Arturo Checa
Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:58
Ya hay día. Una de las comparecencias más esperadas de la instrucción de la dana, la del síndic Juan Francisco Pérez Llorca, se producirá el ... próximo día 21 de noviembre. Así lo ha notificado este viernes la jueza de Catarroja tras solicitar su comparecencia como testigo la acusación que ejerce Acció Cultural del País Valencià.
No será el síndic del PP el único protagonista judicial de ese día. Esa misma jornada tendrá que acudir ante el juez el dueño del Ventorro, el restaurante de Valencia en el que comieron durante casi cuatro horas el expresidente Carlos Mazón y la periodista Maribel Vilaplana.
El propietario del local está citado por la jueza para declarar en primer lugar. Tras su testifical, será el turno de Pérez Llorca.
