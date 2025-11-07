El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Pérez Llorca, durante un acto del PP. Iván Arlandis

La jueza de la dana cita a declarar el 21 de noviembre a Pérez Llorca y el dueño del Ventorro

El propietario del restaurante en el que comieron Mazón y Vilaplana comparecerá primero y luego lo hará el síndic del PP

Arturo Checa

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:58

Comenta

Ya hay día. Una de las comparecencias más esperadas de la instrucción de la dana, la del síndic Juan Francisco Pérez Llorca, se producirá el ... próximo día 21 de noviembre. Así lo ha notificado este viernes la jueza de Catarroja tras solicitar su comparecencia como testigo la acusación que ejerce Acció Cultural del País Valencià.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

