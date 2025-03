Junqueras sale de prisión para dar clases tres días a la semana en la Universidad de Vic

Torra insiste en que la reclusión de Junqueras es una «injusticia»

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha celebrado que el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras haya salido este martes de la cárcel de Lledoners donde está preso, pero ha insistido en que su reclusión es una «injusticia». «Querido Oriol, en aplicación del artículo 100.02 puedes salir unas horas del centro penitenciario para hacer de profesor. Pero no olvidamos que tu encarcelamiento, como el del resto de compañeros, sigue siendo una injusticia enorme», ha dicho en un apunte en su cuenta de Twitter.

«Siempre adelante Junqueras, con firmeza y dignidad. Te echamos de menos. Lucharemos hasta que seáis libres», ha expresado el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la misma red social. También se ha pronunciado al respecto el presidente del Parlament, Roger Torrent: «Qué privilegio para los alumnos de la UVic poderte escuchar y aprender de ti. Adelante, Oriol, hasta la libertad».

«Mucha fuerza y un abrazo bien grande en estas primeras horas de salida de la prisión. No es la libertad y no es ningún privilegio. Es un derecho, que no hace más justa una condena impropia de un Estado de derecho», ha añadido el expresidente Carles Puigdemont.