Junqueras insta al PSOE a elegir entre ERC o Ciudadanos

Jueves, 7 de mayo 2020, 09:43 | Actualizado 14:55h.

Esquerra mostró ayer su malestar por que a su juicio Pedro Sánchez no quiso negociar con los independentistas y optó por Ciudadanos para sacar adelante la prórroga del estado de alarma. Gabriel Rufián se lo reprochó ayer y esta mañana lo ha hecho el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en una entrevista por escrito desde prisión en RNE. Junqueras, que cumple una pena de trece años de cárcel por sedición, ha instado a Sánchez a elegir entre ERC y Cs.

La mayoría que dio apoyo al presidente del Gobierno para su investidura quedó ayer en entredicho con el voto negativo de ERC a la prórroga del estado de alarma.

El propio Rufián advirtió a Sánchez de que si no dialoga con los republicanos y con la Generalitat la legislatura estará acabada. Salvo que el PSOE empiece a mirar a Ciudadanos, lo que relegaría a los independentistas a una posición menos relevante como la que tienen ahora, como socio preferente del Ejecutivo. «El PSOE debe elegir lanzarse en los brazos de Ciudadanos o mantener las mayorías de la investidura», ha avisado Junqueras. «El Ejecutivo no puede seguir imponiendo las decisiones por miedo a Vox», ha añadido. Como ya dijo ayer Rufián, el líder de ERC ha acusado al Gobierno de «actuar como si tuviese mayoría absolutísima, sin informar ni consensuar». «Y ya hemos dicho basta«, ha dicho, un expresión que también empleó ayer el portavoz republicano en el Congreso.

El líder republicano ha amenazado a Sánchez con dejar de apoyar en la estabilidad de gobernabilidad, lo que podría poner fecha de caducidad a la legislatura. «Sin diálogo, simplemente no hay legislatura», avisó ayer el jefe de filas de ERC, Gabriel Rufián.

En la misma línea, días atrás, dijo: «¿Cuánto les importa la legislatura? ¿Les importa mucho, les importa poco, son conscientes de que la alternativa a no dialogar, a no informar, a no entenderse con nosotros es Torquemada, Abascal y sus colegas?«, cuestionó. Insistiendo en el aviso, Junqueras ha declarado: »Siempre hemos dicho que si la mesa no avanza, se acaba la legislatura».

En clave catalana, Junqueras ha lanzado un aviso a Quim Torra, que en las últimas semanas ha apuntado que no tiene prisa para adelantar las elecciones catalanas, a pesar de su situación judicial, a la espera del recurso al Supremo de su condena. Según el dirigente republicano, Torra debería convocar los comicios antes de que el Supremo tome una decisión sobre su sentencia condenatoria por inhabilitación. De lo contrario, perdería la capacidad de fijar la fecha. Junqueras admite que es Torra quien debe fijar la fecha, aunque insta al presidente de la Generalitat a pactar el adelanto con Esquerra. A su juicio, ahora es el momento de salvar vidas, pero en cuanto se entre en la fase de la reconstrucción, cree que habrá que pasar por las urnas.

Torra también presiona

El Gobierno catalán se ha sumado esta tarde a la «preocupación» expresada por Oriol Junqueras por un posible pacto entre el PSOE y Unidas Podemos y Ciudadanos, a raíz del apoyo de la formación naranja en la votación de la prórroga del estado de alarma. El Govern ha avisado al Ejecutivo central que «estará vigilante» por si fructifica esa eventual «alianza nítida» y tiene continuidad más allá de la votación de ayer en el Congreso. «Sánchez debe decidir si se pone en manos de Ciudadanos o dialoga y prioriza resolver el conflicto político», ha expresado la consejera de Presidencia, Meritxell Budó.

El Govern ha cargado con dureza contra la formación naranja, a la que ha definido como un partido que «nació para dividir a la sociedad catalana». El independentismo reclama a Sánchez que vuelva a convocar la mesa de diálogo sobre Cataluña para antes del verano, en cuanto la crisis de la pandemia empiece a remitir. Budó, no obstante, cree que la mesa está en riesgo si Sánchez opta por explorar la alianza con Ciudadanos. «Sabemos para que nació Cs, y si se convierte en socio del Gobierno, las reglas de juego cambiarán», ha asegurado.