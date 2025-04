Junqueras: «En ningún caso se deben parar las negociaciones de la investidura»

A. A. Viernes, 20 de diciembre 2019, 09:50 | Actualizado 10:57h. Comenta Compartir

La negociación de la investidura de Pedro Sánchez no debe pararse en ningún caso. Es la orden que esta mañana ha lanzado a sus compañeros de Esquerra Republicana, quienes ayer congelaron las conversaciones con el PSOE hasta que la Abogacía del Estado se pronuncie sobre la excarcelación de su jefe de filas.

En una entrevista en Catalunya Radio, el dirigente independentista, que cumple una condena de 13 años por sedición y malversación, señala que «hay que estar dispuesto a dialogar siempre, con todo el mundo, siempre, independientemente de que yo esté o no en prisión«. En cualquier caso, Junqueras asegura desconocer el estado de las negociaciones entre su partido y el PSOE.

Que se «coman» el indulto

Junqueras, al que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció ayer su inmunidad por ser europarlamentario, insiste en que no aceptará un indulto del Gobierno. «Que se lo coman», zanja. El indulto, en cualquier caso, no está sobre la mesa. Solo se abriría esta posibilidad si el propio líder de ERC lo solicitará, lo que significaría que reconocer los delitos por los que fue condenado. Y Junqueras mantiene que el es inocente y ha sido encarcelado solo por sus ideas políticas. «Nada de lo que hicimos era delito. No solo era legítimo, sino que era legal. Nos hemos ganado el derecho a volverlo a intentar», ha justificado.