La Junta aprueba la previsión de una subida salarial del 2,2% para los diputados Álex Piña La asignación a los grupos queda congelada y el PSOE insta a Podemos y a Vox a renunciar a estas subvenciones para ser «coherentes» con sus propuestas de reducción de las mismas ANA MORIYÓN Miércoles, 20 noviembre 2019, 14:57

La revisión al alza de la partida presupuestaria de la Junta General, en previsión de un incremento de los sueldos de los empleados públicos, incluidos los diputados, ha vuelto a generar debate en el seno del Parlamento. La junta de portavoces acordó esta mañana, con los votos del PSOE, PP, IU y Foro, una previsión de incremento del 2,2% en las retribuciones que se hará efectiva si se traslada también tanto a los presupuestos generales del Estado como a las cuentas del Principado. Igualmente, se acordó congelar la asignación que reciben los grupos parlamentarios.

La previsión de subida salarial ha sido criticada por los otros tres grupos, Ciudadanos, Podemos y Vox, partidarios de congelar los sueldos de los diputados. Consideran que los parlamentarios disponen ya de una «situación salarial adecuada y que debe intentarse hacer una contención del gasto», en palabras de la portavoz de la formación naranja, Laura Pérez Macho. Con respecto a la asignación a los grupos, Podemos propuso al inicio de la legislatura una reducción del 30% en estas subvenciones, una iniciativa a la que se suma ahora Vox con una propuesta de rebaja del 20%. Ninguna de las dos salió adelante.

La portavoz del grupo socialista, Dolores Carcedo, defendió que la previsible subida de las retribuciones de los diputados responde a una «actualización» de los salarios públicos similar a la que se hace en otros ejercicios e instó a las fuerzas críticas a ser «coherentes» con sus peticiones en relación a las subvenciones a los partidos políticos y «renunciar» a estas ayudas en lugar de criticarlas, para luego «recibirlas».

La respuesta no tardó en llegar. Por parte de la formación morada, su portavoz en la Junta, Lorena Gil, cree que lo poco coherente es la postura que mantiene el PSOE que, durante la negociación presupuestaria, asegura que no existe margen para incrementar la inversión ni otro tipo de gastos mientras que «plantea un incremento del 2,2% en el sueldo de los diputados trabajando la mitad que en la legislatura pasada». Desde Vox, Ignacio Blanco afeó a los socialistas que retaran a las fuerzas políticas con menos recursos a renunciar a ellos, cuando el grueso de este tipo de partidas se lo lleva PSOE y PP. Por su parte, el portavoz del PP, Pablo González, quiso puntualizar que el acuerdo alcanzado esta mañana no implica una subida inmediata de las retribuciones ya que depende de lo que se fije en los presupuestos generales y autonómicos, mientras que su homólogo en Foro, Adrián Pumares, tildó de «demagogo» la oposición a este tipo de medidas.

En la junta de portavoces también se decidió posponer, a la espera de que se fije el calendario para la tramitación de la ley de presupuestos del Principado, la convocatoria del debate sobre la situación socioeconómica de Asturias y más concretamente sobre la industria de esta región. Las fuerzas de la oposición quieren que se trate de un pleno «de calado» y que no se vea solapado por la tramitación presupuestaria, al tiempo que reprochan al Gobierno del Principado que aún no haya registrado el borrador del proyecto de ley y que tampoco tenga una previsión de cuándo vaya a hacerlo.