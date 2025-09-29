Junts advierte a Sánchez de que está en «extrema debilidad»

Junts per Catalunya mantiene la amenaza de ruptura al Gobierno, al que ha advertido este lunes de que su situación parlamentaria es de «extrema debilidad». ... El portavoz de la formación nacionalista, Josep Rius, ha avisado al presidente del Gobierno de que no tiene una mayoría suficiente para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Los postconvergentes no levantan su veto a negociar las cuentas del Estado. Sus condiciones para sentarse a hablar sobre Presupuestos son que el Gobierno cumpla con la ejecución de las inversiones previstas en Cataluña de las cuentas anteriores y con el llamado acuerdo de Bruselas, el pacto que suscribieron el PSOE y Junts a cambio de la investidura de Sánchez. Los nacionalistas han puesto el foco de los incumplimientos en la amnistía de Puigdemont. «Ocho años después del referéndum, la respuesta del Estado sigue siendo la represión», según Rius. Junts señala que en otoño tomará una decisión sobre su relación con los socialistas. La amenaza de ruptura sigue sobre la mesa.

Mientras, Junts ha culpado a ERC y Podemos del fracaso de la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat. La semana pasada, el Congreso tumbó la iniciativa de los junteros tras el voto en contra de PP, Vox y Podemos. Rius ha dado a entender un acuerdo entre republicanos y Podemos para hacer descarrilar la propuesta de los de Puigdemont. «Deberían dar explicaciones por las palabras de Pablo Iglesias», ha asegurado Rius. «Hace falta saber si tumbar las propuestas de Junts ha sido una táctica de estos partidos en los últimos años», ha señalado. Meses atrás, el exsecretario general de Podemos afirmó en el diario Ara que dirigentes de ERC les habían pedido en privado que paralizaran el traspaso de las competencias en inmigración.