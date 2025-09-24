El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La diputada y portavoz de Junts Míriam Nogueras Efe

Junts, Podemos y ERC se enganchan tras el no a la ley de inmigración

Los postconvergentes advierten al Gobierno de que se ha perdido una «oportunidad» para reconducir la legislatura

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:27

La mayoría de la investidura ha implosionado y se ha convertido en una especie de guerra de guerrillas de todos contra todos, el día después ... de que el Congreso tumbara la propuesta legal pactada entre el PSOE y Junts para la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat. Junts ha cargado contra Podemos, Esquerra y contra el PSC, mientras ERC ha arremetido contra los postconvergentes y Podemos y los morados han insistido en poner el foco en el partido de Puigdemont y su deriva «racista» para competir contra Aliança Catalana.

