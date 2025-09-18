El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol. EP

El PP catalán desautoriza la vía 'catalanista' de Albiol

El alcalde de Badalona apoyó el pacto en defensa de la lengua catalana suscrito por el Goven con las fuerzas soberanistas

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:23

El PP catalán ha desautorizado este jueves al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que el lunes aprobó una moción en el pleno municipal de ... respaldo al pacto nacional por la lengua catalana suscrito por el Govern con las fuerzas soberanistas del Parlament.

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  2. 2 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  3. 3 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  4. 4 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  5. 5

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  6. 6 Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina
  7. 7

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  8. 8 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  9. 9 La Universidad de Oviedo publica su última lista de admitidos: estas son las carreras con las notas más altas
  10. 10 El cierre de los centros de estética Bedda afectará a clientes y empleados en Asturias

