Los juzgados investigan 17 residencias de mayores por la gestión de la pandemia

Los juzgados ordinarios de varias provincias tienen abiertas por ahora 17 causas tras apreciar indicios de delito por el fallecimiento de cientos de mayores durante la crisis sanitaria. En Madrid se instruyen en la actualidad seis procedimientos penales, en Sabadell (Barcelona) hay abiertos otros tres, en Albacete y Burgos, dos, y una causa en juzgados de Soria, Ávila, Cáceres y Pontevedra.

Los datos fueron facilitados este martes por la Fiscalía General del Estado, que por su parte tiene en marcha 140 diligencias penales por denuncias de asociaciones, sindicatos, partidos políticos y particulares. La semana pasada eran 134 diligencias y hace dos semanas, 86, por lo que siguen creciendo las pesquisas de las fiscalía provinciales en todo el país. Si tras concluir la instrucción los acusadores públicos aprecian indicios de delito remitirían las pertinentes querellas a los juzgados territoriales correspondientes.

Fuentes jurídicas precisaron que se investigan conductas que pueden encajar en tipos penales como homicidio imprudente, abandono de personas incapaces o maltrato. Se sabe que solo el Defensor del Paciente ha presentado más de 200 denuncias por fallecimientos de mayores en residencias, en las que piden investigar si se ha podido cometer un delito de omisión del deber de auxilio, entre otros. Se trata de personas que no han sido derivadas a hospitales, no se les hizo la prueba, no se les facilitó asistencia sanitaria y tampoco se permitió a sus familiares que se los llevasen a casa.

Madrid, a la cabeza

De las 140 investigaciones penales actualmente en trámite y contabilizadas por la Fiscalía casi la mitad (69) se encuentran en la Comunidad de Madrid, seguida de lejos por Cataluña (24), Castilla-La Mancha (14) y Galicia (12) y Castilla y León (11). Por su parte, a la cola se encuentran cinco comunidades (Andalucía, Asturias, Murcia, Navarra y el País Vasco), que no tienen a día de hoy abiertas ninguna diligencia de investigación penal por parte de la Fiscalía, algunas de ellas porque han sido archivadas por ausencia de delito.

El Ministerio Público también ha impulsado 185 diligencias civiles con el objetivo de vigilar la evolución de estos centros y de sus mayores en el marco de la protección de sus derechos como colectivo en situación de vulnerabilidad.