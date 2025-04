Laura Borràs rechaza un nuevo referéndum unilateral

Cristian Reino Barcelona Lunes, 12 de abril 2021, 14:50 Comenta Compartir

Casi dos meses después de las elecciones del 14 de febrero, los independentistas siguen sin ser capaces de cerrar un acuerdo para reeditar un nuevo Govern secesionista. Aunque ambas partes han asegurado que las diferencias no son tan grandes, republicanos y postconvergentes han chocado esta mañana en la estrategia secesionista. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha afirmado en RTVE que «no habrá otro referéndum unilateral», ni «tampoco uno acordado». La dirigente de Junts ha rechazado la vía de convocar un nuevo referéndum, una estrategia que ERC y la CUP insinúan en el acuerdo al que llegaron para desencallar la investidura. «Si depende del Estado es obvio que no habrá un referéndum», ha señalado Borràs, cargando contra la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, que es la principal apuesta de ERC en materia de hoja de ruta secesionista.

La cuestión es qué hará el Govern si fracasa esta mesa una vez se consuman los dos años de margen que le da Esquerra. Los republicanos apuestan por un referéndum acordado. Si no es posible, ERC y la CUP hablan de un nuevo «embate» contra el Estado, «preferentemente en forma de referéndum», aunque no hay fecha prevista. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha señalado esta mañana que el independentismo deberá consensuar ese nuevo «embate» contra el Estado y a su juicio el «mejor instrumento» sería un nuevo referéndum, en este caso sería unilateral, como el 1-O, porque a su entender «apela a todo el mundo». «El unilateral ya lo hicimos y lo ganamos», ha precisado Borràs, que no ha querido concretar cuál es la propuesta en este punto de su formación.

ERC, en cualquier caso, ha señalado que a su juicio «no hay ningún escollo» que impida acordar ya el nuevo Govern. «El país tiene prisa y no puede esperar más», ha afirmado Vilalta, que no ha querido descartar ninguna posibilidad sobre posibles fechas para el pacto, que entiende que debería ser «inminente». Días atrás, se situaba el acuerdo en el entorno de Sant Jordi (23 abril), pero poco después esa previsión se fue enfriando. «No entendemos que se siga alargando la interinidad» del Govern, ha expresado. Elsa Artadi, de Junts, ha replicado que a su entender los escollos que pueda haber para cerrar un acuerdo con ERC «no son insalvables». Junts, no obstante, no tiene tanta prisa como los republicanos. De hecho, la formación nacionalista ha anunciado que ha retrasado la celebración del congreso extraordinario en el que debe constituir su consejo nacional, el órgano que debe validar los acuerdos del partido, para el 7 y el 8 de mayo, dos semanas después de la fecha inicialmente prevista.

Junts, en cualquier caso, ha disipado las especulaciones que se habían instalado sobre un posible apoyo a la investidura para luego pasar a la oposición. Tanto Artadi como Borràs han apostado esta mañana por sellar un pacto con ERC y han situado como prioritario entrar al Ejecutivo catalán.

El PSC, mientras, sigue reivindicando su derecho a liderar el Govern, como fuerza ganadora de las elecciones. Los socialistas, incluso, se han abierto esta mañana por primera vez a gobernar de la mano de los republicanos, desde fuera, si aparcan la independencia.