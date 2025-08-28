El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foto de inicio de curso político en el País Vasco E.C

El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes

Pradales telefoneó a Moreno Bonilla después de que se preguntase cuántas pateras llegan al País Vasco

Koldo Domínguez

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:11

Imanol Pradales ha aprovechado la comparecencia en el Palacio Miramar para responder al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno Bonilla, quien ... el martes criticó que a Euskadi se le hubiese declarado como «frontera norte», lo que le permitiría recibir más financiación para afrontar la cuestión migratoria. Una denominación que todavía no tiene Andalucía. «¿Cuántas pateras llegan a Euskadi», se preguntó Moreno.

