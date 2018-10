IU llama a los partidos a fijar una posición común en política energética «La tercera amenaza de reconversión industrial en Asturias tiene nombres y apellidos: Teresa Ribera y Reyes Maroto», afirma Gaspar Llamazares DANIEL FERNÁNDEZ Gijón Miércoles, 24 octubre 2018, 13:43

El fantasma de una de nueva reconversión industrial, la tercera de Asturias ha dejado en ser algo espectral para convertirse en una amenaza real. Al menos así lo cree el portavoz de Izquierda Unida en la Junta General, Gaspar Llamazares, quien además pone nombre y apellidos a esa amenaza: «Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, y la debilidad de Reyes Maroto, de Industria».

El anuncio de Alcoa de cerrar sus plantas de Avilés y La Coruña no es más que la constatación de que la tercera reconversión industrial asturiana es una realidad. Por ello, en su intervención en el debate sobre orientación política, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas para fijar una posición «de unidad» en defensa de la industrializacíón. Por eso, pide a los partidos que no hagan de los cierres anunciados por Alcoa una campo de batalla. «No busquemos coartadas en los adversarios. Alcoa no es más que el 'America's first' --'América es primero', el lema con el que Donald Trump llegó a la Casa Blanca--», afirmó Llamazares.

El portavoz de la coalición de izquierdas insistió que Asturias puede estar a las puertas del «fantasma» de una nueva reconversión industrial por una serie de políticas llevadas a cabo por el Gobierno de España, «que plantear potenciar el gas para un modelo al servicio de una empresa concreta». Gaspar Llamazares, en este sentido, urge a los partidos políticos a fijar una posición «común» en política energética que favorezca a la industria asturiana.