Llamazares: «Si IU me quiere en la lista de Asturias, estoy disponible» Baltasar Garzón, Montserrat Muñoz de Diego y Gaspar Llamazares, en la presentación de su programa político, en Madrid. / EP El portavoz de la coalición en la Junta General anuncia que el otro partido en el que milita, Actúa, concurrirá a las próximas elecciones P. L. / AGENCIAS GIJÓN / MADRID. Domingo, 16 diciembre 2018, 02:57

Actúa, el partido político impulsado por el portavoz parlamentario de IU en Asturias, Gaspar Llamazares, y el exjuez Baltasar Garzón concurrirá a las próximas elecciones europeas, municipales y también a las autonómicas en algunas comunidades. Así lo explicaron ayer sus promotores en un acto celebrado en Madrid, donde desgranaron las bases del programa político con el que pretenden aglutinar a la izquierda descontenta y desmovilizada, para así frenar el auge de la «extrema derecha» en Europa, después de la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz.

No obstante, Llamazares quiso dejar claro que mantiene su compromiso con la coalición. «Soy militante de IU y Actúa y así seguiré mientras sea posible mantener la compatibilidad», aseguró. Sobre su concurrencia a los comicios bajo una u otra denominación, dejó la decisión en mano del partido al que ahora representa en la Junta General del Principado. «Si IU se plantea mi presencia en la lista de Asturias, estoy disponible. Si no, lo veré con naturalidad», subrayó. De modo que abre la puerta a concurrir con Actúa si la coalición rechaza su inclusión entre los candidatos a representar a los asturianos.

«No veo contradicción mientras no compita con IU en un proceso electoral concreto», manifestó. En cualquier caso, habrá que esperar al momento en que se inicie la composición de la lista autonómica «para ver qué papel tiene cada uno». Los militantes de IU en Asturias decidieron en un referéndum celebrado este año que no concurrirán a las elecciones en coalición con Podemos. Una posición contraria a la adoptada por el partido en el ámbito nacional, se presentará ante los electores en conjunto con Podemos y Equo para las europeas, autonómicas y municipales de 2019. En el ámbito europeo, donde IU de Asturias no se siente representada por la ausencia de candidatos autonómicos, la organización regional también deberá pronunciarse, según Llamazares, sobre si va a pedir el voto para la lista que promueva la dirección federal o para otras alternativas.

«Nuevo sujeto político»

Asimismo, Llamazares tendió la mano a IU y a Podemos en pro de futuras alianzas electorales, y aseveró que Actúa permanecerá «hasta el final con la vocación de acordar», eso sí, con «un programa de cambio, no uno de confrontación». A su juicio, las elecciones andaluzas celebradas el pasado 2 de diciembre demostraron que debe aparecer «un nuevo sujeto» político en la izquierda que contribuya a su «reconstrucción». En este sentido, ve «agotada a la izquierda de gobierno», la que representa el PSOE, y cree que la confluencia Unidos Podemos no se ha ganado «la confianza» del electorado. Además, rechazó que la división de voto en la izquierda entre partidos pequeños pueda favorecer un mayor auge de Vox.

«La aparición de Vox nos demuestra que hay una competencia virtuosa en la derecha, es decir, que tres partidos de la derecha no solamente no pierden escaños, sino que los ganan. Yo me pregunto por qué no va a ser posible en la izquierda una competencia virtuosa que permita que una parte del electorado que se siente huérfano de izquierdas pueda sumar escaños y pueda ganar elecciones», argumentó. Así, Llamazares apostó por un proyecto «federal claro» que se aleje «tanto del independentismo» como de «la amenaza de la extrema derecha».

Actúa, que nació como plataforma política a principios de 2017 para transformarse ya en partido político ese verano, congregó ayer a más de 300 personas en Madrid. En el acto, sus impulsores presentaron las bases de su programa político de cara a los comicios de 2019. La formación se integrará en el espacio Primavera Europea, liderado por el griego Yanis Varoufakis.

Los representantes de Actúa -entre quienes se encuentra Montserrat Muñoz de Diego, la exalcaldesa de San Fernando de Henares (Madrid)- reconocieron que no podrá concurrir a todos los comicios autonómicos y municipales al estar en fase de «implantación», pero lo hará en todos aquellos lugares en los que permita «sumar» a la izquierda.