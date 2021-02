Mallada: «La denuncia solo tiene un fin. Poner en duda nuestra honradez, embarrar y crear confusión. Pero la mentira tiene los pies muy cortos» El PP de Asturias presentará querella criminal por calumnias contra el responsable de la denuncia contra Mallada y González, ya archivada ANA MORIYÓN Jueves, 11 febrero 2021, 14:48

El PP de Asturias anunció esta mañana que presentará querella criminal por calumnias, y se está valorando también la posibilidad de hacerlo por acoso, contra Miguel Delgado, el portavoz de la Pladesemapesga (Plataforma de Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia), responsable de la denuncia interpuesta por cohecho y ya archivada por la Fiscalía contra la presidenta del partido en Asturias, Teresa Mallada; el portavoz adjunto del PP en la Junta, Pablo González, y quien fuera vicesecretario de comunicación de esta organización política, Joaquín Fernández, ahora principal investigado en la trama asturiana de la operación Pokemon.

Tras hacerse público el comunicado por parte de la Fiscalía del Principado informando sobre el archivo de la denuncia, e incidiendo en la falta de pruebas presentadas por el denunciante, la líder del PP compareció ante los medios de comunicación acompañada por el diputado Pablo González. No solo tildaron de «falsas» las sospechas vertidas sobre ambos, sino que anunciaron que se tomarán medidas legales al respecto. «A quien utiliza las instituciones judiciales para atacar a las personas solo por tener un cargo político no puede salirle gratis», declaró Mallada. «Es la gota que colma el vaso, estoy muy harta de estas situaciones, no es la única vez que se producen», añadió la dirigente popular, convencida de que el único fin de esta denuncia es «poner en duda nuestra honradez, embarrar y crear confusión, pero la mentira tiene los pies muy cortos».

Mallada explicó que el denunciante es una «persona conocida» por su partido porque se dedica a «lanzar este tipo de acusaciones sin sustento» contra cargos políticos del PP en el Gobierno de Galicia. «Ahora nos ha tocado a nosotros», asumió la también portavoz parlamentaria quien, sin embargo, no oculta sus sospechas sobre que pueda existir algún otro tipo de trasfondo político. Reconoce, en este sentido, que le llamó especialmente la atención que la filtración a los medios de comunicación de esta denuncia coincidiera con «hechos que están sucediendo en estas fechas en la vida interna del partido«.

Mallada no concretó a qué hechos se refería, aunque en la mente de todos está la situación que vive en estos momentos la Junta Local del PP de Gijón, donde desde hace semanas se trata de forzar la dimisión de su presidente, Mariano Marín. Precisamente estos días trascendía que se están recogiendo firmas para forzar una intervención por parte de la dirección regional en este sentido. Mallada negó tener constancia de esta recogida de firmas aunque sí asumió que, si en algún momento «se pide una actuación de forma razonada y argumentada» por parte de los miembros de la junta a la dirección regional, ésta actuará con los mecanismos de los que dispone. «Pero a día de hoy no tengo constancia», insistió.