Mallada: «Pablo Casado no me va a pedir mi opinión sobre la coalición con Foro» ÁLEX PIÑA La candidata del PP al Principado señala que aportó su visión «como una afiliada más» PALOMA LAMADRID Gijón Viernes, 22 febrero 2019, 14:39

Tras el visto bueno otorgado por la direcciones del PP y Foro a iniciar negociaciones para forjar una coalición electoral, la candidata popular a la Presidencia del Principado ha señalado esta mañana que sus declaraciones, contrarias al pacto, estaban hechas «desde la óptica de una afiliada más». Teresa Mallada ha recalcado que se trata solo de su opinión, pero la única persona designada para aprobar o no esa alianza es el presidente nacional del PP, Pablo Casado. «La decisión que tome será, como siempre, bien acogida por los afiliados del PP de Asturias», ha indicado Mallada. En este sentido, ha restado importancia a su visión personal, que apuntaba a que existen datos que «ponen en tela de juicio los resultados positivos» de la coalición formada en 2015 y 2016. «Pablo Casado no me va a pedir mi opinión, no me corresponde y no creo que vaya a perder el tiempo en eso», ha zanjado en el transcurso de una rueda de prensa para presentar a los candidatos a las Alcaldías en las que gobierna el PP.

Un acto al que también ha acudido la presidenta regional del partido, Mercedes Fernández, quien manifestó su agradecimiento a los primeros ediles de Cangas de Onís (José Manuel González), Peñamellera Baja (José Manuel Fernández), Caravia (Salomé Samartino), Cabrales (Franscisco González), Cudillero (Ignacio Escribano) y Villayón (Estefanía González), que volverán a repertir como candidatos en las elecciones del 26 de mayo. Especial mención hizo Fernández a Salvador Méndez, que cede el testigo a Rosana González en Coaña. «Espero que el Gobierno de España cambie y volvamos a la senda del crecimiento y que María Teresa González de Castro se la próxima presidenta de Asturias en representación del PP y de todos los asturianos», ha subrayado, para a continuación destacar que este apoyo a la candidata autonómica y a los cabezas de lista municipales lo hace en calidad de presidenta del partido «con mñas del 90% de los votos de los afiliados».

Mallada también ha querido reconocer la labor de los alcaldes, «que personifican el compromiso público». Para apoyar su trabajo a pie de calle, ha destacado que, si alcanza el Gobierno, su presupuesto será «municipalista para poner los recursos necesarios para que los concejos salgan adelante». También ha aprovechado la expresidenta de Hunosa para criticar las últimas decisiones del Ejecutivo central. «Chapuzas que solo obedecen a los nervios preelectorales de un Gobierno que tiene claro que va a abandonar la Moncloa», ha asegurado. En este punto, se ha referido al Corredor Atlántico, al Plan de Energía y Clima y a la reforma laboral.