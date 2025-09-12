Mazón pone fecha a la remodelación de su Consell: el 5 de noviembre, el día después de la salida de Gan Pampols
El president pone en valor el trabajo realizado por su vicepresidente segundo, que dejará el cargo casi un año después de su nombramiento
JC. Ferriol Moya
Valencia
Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:56
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, acometerá la remodelación de su Gobierno el próximo 5 de noviembre. Así lo ha desvelado este viernes el ... jefe del Ejecutivo autonómico en Elche. Mazón ha justificado la fecha al explicar que el martes 4 de noviembre se reunirá el Consell por última vez con la presencia del vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols, que ese día abandonará su puesto. Un día después, Mazón desvelará la nueva composición de su Gobierno.
Mazón -cuenta 'Las Provincias'- no ha aclarado el alcance de una remodelación sobre la que algunos medios especulan que podría ser más amplia que el mero relevo del teniente general. El president sí que ha aprovechado para poner en valor la tarea desempeñada por Gan Pampols durante el año en el que ha ocupado el cargo, así como la determinación mostrada por éste al aceptar el encargo de impulsar el Plan con el que ha diseñado la recuperación de las comarcas afectadas por la riada.
