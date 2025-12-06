El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Impacto de bala en una pared tras el asesinato de una persona en Fuengirola hace un año. EFE

Menores sicarios: el asesinato como ascensor social

Fenómeno emergente ·

Europa estudia con inquietud el aumento de adolescentes reclutados y utilizados por el crimen organizado para cometer ajustes de cuentas y aprovecharse de la laxitud de la legislación

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:03

Comenta

Viven en guetos en barrios suburbiales de ciudades de los países nórdicos. Sus referentes no son los que se pueden imaginar en un adolescente. Siguen ... a capos y a grandes criminales que disfrutan de una vida de lujo y del dinero sucio. Sin esfuerzo y sin pisar una universidad, aunque jugándose el pellejo en cada esquina. Su meta es llegar a ser uno de ellos. Y sólo ven el asesinato como un forma de ascensor social en el único mundo que conocen desde niños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  2. 2 Detenido Natalio Grueso en Portugal tras dos años fugado de la justicia
  3. 3 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  4. 4 Suspendida de empleo y sueldo una trabajadora de la escuela infantil de Grado por un «trato inadecuado hacia uno de los menores»
  5. 5

    Óscar Puente asume que los trenes de Feve en Asturias «son probablemente los más obsoletos» de España
  6. 6 El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  7. 7 Asturias, una de las comunidades con más riesgo de verse afectada por la peste porcina
  8. 8 Herida una mujer en una colisión contra una furgoneta en la A-66 en Mieres
  9. 9

    ¿Por qué la gripe está siendo «más contagiosa» y «más agresiva» este año?
  10. 10

    Real Oviedo 0-0 Mallorca: La falta de gol condena una vez más al Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Menores sicarios: el asesinato como ascensor social

Menores sicarios: el asesinato como ascensor social