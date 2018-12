Mercedes Fernández llama a seguir el ejemplo andaluz «porque a veces la suma otorga posibilidades de gobernar» Mercedes Fernández en el comité ejecutivo regional del PP. / Hugo Álvarez La presidenta del PP asturiano insta a los militantes a «combatir al socialismo y a la izquierda porque otros combates no lo entendería» la sociedad DANIEL FERNÁNDEZ Gijón Martes, 18 diciembre 2018, 20:37

Se esperaba con interés la intervención de esta tarde de Mercedes Fernández en el Comité Eecutivo regional del PP, tras sus últimas intervenciones públicas, en las que la presidenta de esta formación lanzó algunos dardos a Foro y a una posible alianza con este partido. La semana pasada no se ocultó, cuando fue preguntada por la composición de las listas -Mercedes Fernández no ha sido confirmada por el presidente nacional del partido como candidata- y dijo que «la situación no está para experimentos»; el pasado domingo, en Gijón, no cerró la puerta a posibles alianzas con la formación forista, «pero estoy cansada de recibir guantazos». Y esta tarde, ante los asistentes al Comité Regional prefirió no citar a Foro explícitamente, aunque de sus palabras se interpreta que algún que otro mensaje iba dirigido al partido que preside Carmen Moriyón.

Mercedes Fernández comenzó su intervención haciendo un analisis de las elecciones andaluzas. Y sorprendió su intervención porque, cuando el PP está muy cerca de gobernar en esa comunidad con el apoyo de Ciudadanos y Vox, Fernández quiso hacer autocrítica. «Perder siete diputados nunca es bueno», dijo, en referencia al retroceso en número de votos y escaños logrado por el PP en esa comunidada. Sin embargo, sí puso en valor la capacidad de entendimiento que están mostrando las tres fuerzas de derechas que puede desembocar en un pacto que ponga a fin a más de 36 años de gobierno del PSOE en Andalucía. «La referencia andaluza es la que nos lleva a una conclusión de que a veces la suma aritmética otorga oportunidades de gobernar», afirmó la presidenta del PP, comparando la situación dada ahora en Andalucía como el anterior triunfo del PP en la etapa de Javier Arenas, que no acabó en gobierno por el pacto de las fuerzas de izquierda.

La presidenta del PP asturiano dejó claro, como ayer hizo el presidente de su partido, Pablo Casado, que el enemigo a batir «es el socialismo y la izquierda». «Otros combates no los entenderían los asturianos», añadió, dando a entender, como hiciera Casado, que Foro no es el rival.

No obstante sí dejó una frase que muchos de los asistentes interpretaron como un dardo a Foro: «Tenemos que tener muy claro quien apuesta por nosotros y quien no», dijo.