El ministro Puente llama «resentido» a Madina por sus críticas al 'caso Leire'

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha arremetido hoy contra Eduardo Madina, compañero de partido y exdiputado vasco del PSOE, por sus críticas al «espectáculo ... esperpéntico» ofrecido este miércoles por la exmilitante del PSOE Leire Díez, que, en una comparecencia boicoteada por el comisionista del 'caso Koldo-Ábalos' Víctor de Aldama, desvinculó a Ferraz de los audios en los que ella aparece intentado obtener información para desprestigiar a la UCO a cambio de un supuesto trato de favor al empresario Alejandro Hamlyn, procesado por el fraude de los hidrocarburos. «Los socialistas que yo conozco no van ofreciendo pactos a personas corruptas ni amenazando a miembros de la Guardia Civil», ha dicho Madina en la 'Ser', donde es colaborador habitual.

En su cuenta de X, Puente ha retuiteado el vídeo de la intervención radiofónica de Madina, que sobrevivió a un atentado de ETA en 2002, con un texto en el que le llama «resentido». «El que faltaba del cuarteto de los resentidos, que no ganarían hoy en el partido ni una asamblea en su pueblo. Ni una vez se os ha visto salir a defender a vuestro partido del acoso diario de la derecha», ha arremetido el titular de Transportes, en un mensaje que parece ir dirigido también contra otros dirigentes y exdirigentes socialistas críticos con el silencio del partido y, singularmente, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el llamado 'caso fontanera'. El presidente castellanomanchego, Emiliano Garía-Page, ha llegado a pedir elecciones para evitar «arrastrar» a los territorios del PSOE.

Madina, en su intervención, se ha centrado en recalcar que durante los años que él estuvo en política activa «nunca vi a nadie que se pareciese a nada de esto». Madina, que fue diputado trece años, miembro de la dirección del PSOE ocho y perdió las primarias en 2014 contra Pedro Sánchez, ha subrayado que «no había un Aldama en el ciclo de Zapatero, ni una Leire Díez en el ciclo de Rubalcaba». Tampoco hay, ha dicho, ninguna figura similar a la de la ex alto cargo de Correos y Enusa o a la del comisionista Aldama, en Sumar ni en la política vasca. «Gobernamos en Euskadi y ni en el PSE ni en el PNV hay ningún Aldama. No se puede generalizar. Lo que hay que saber es quién ha decidido que este tipo de perfiles, como el de Leire Díez, ocupen un papel, o quién ha decidido que Koldo jugara un papel en un ministerio», ha abundado.

Madina se ha confesado preocupado por el tiempo que el PSOE ha tardado en dar explicaciones de un caso que «es una mezcla de todo lo que nos avergüenza y de lo que no debe ser el ejercicio de lo público». Eduardo Madina ha recordado que el PSOE «ha hecho mucho por este país» y «conviene no ir manchando esas siglas». El exdiputado ha lamentado que haya «mucha gente atónita y avergonzada dentro y fuera del PSOE y una ciudadanía que no entiende qué ha pasado aquí, quién es esta señora, qué pasó ayer con Aldama, a qué se han dedicado todos estos personajes durante todo este tiempo».

Otros críticos con la actual cúpula del PSOE, como el expresidente de Aragón, Javier Lambán, han salido en defensa de Madina tras las palabras de Puente. «Eduardo Madina es una de las mejores cabezas con que cuenta la política española. Reúne inteligencia, elocuencia, moderación y una brillante hoja de servicios al PSOE, con un alto coste personal. Eduardo merece mucho respeto», ha escrito Lambán en sus redes sociales. Sin embargo, lejos de matizar sus palabras o retirar el tuit, el ministro de Transportes ha vuelto a la carga en X con varios pantallazos de julio de 2014, en pleno fin de campaña de las primarias, en los que se constata el apoyo de Leire Díez a la candidatura de Madina. «Parece que sí había una Leire Díez en la plataforma de apoyo a Madina. Qué cosas», ha abundado. Y ha contestado directamente a Lambán: «Leire está de acuerdo contigo, Javier».