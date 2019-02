Pedro Sánchez anunciará el viernes la fecha de las elecciones Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. / AFP Sánchez escucha las preferencias por el 28 de abril, pero también atiende a las oponiones favorables a un 'súperdomingo' RAMÓN GORRIARÁN Madrid Jueves, 14 febrero 2019, 20:31

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario la fecha de las próximas elecciones generales. Según el orden del día, a las 10.00 comunicará el día elegido.

Entre los ministros y los dirigentes socialistas hay casi convicción de que el presidente del Gobierno va a convocar las elecciones generales el 28 de abril, pero todos avisan de que «Pedro Sánchez es Pedro Sánchez». El líder socialista es imprevisible en sus decisiones y su trayectoria le avala porque desde 2014 ha roto todo tipo de pronósticos sobre los pasos que se presumía que iba a dar. La única certeza es que este viernes anunciará cuándo será la cita con las urnas. «Seguro», dijo la ministra de Hacienda.

«La fecha solo la sabe él», se apresuró a curarse en salud María Jesús Montero. Los ministros, responsables del PSOE y barones socialistas ven como más probable que el último domingo de abril sea el día escogido por Sánchez. Pero todos reconocen que tienen esa impresión, pero no la información. El presidente del Gobierno mantiene un absoluto hermetismo sobre sus planes. Los ministros conocerán su decisión mañana, cuando acudan a la reunión semanal del gabinete, y a continuación Sánchez ofrecerá una conferencia de prensa

Hay una amplia coincidencia de opiniones entre los miembros del Gobierno y los dirigentes socialistas en que no se puede alargar mucho más la legislatura. Es factible, apuntó la titular de Hacienda, ir «tirando» con decretos leyes, pero tendría que ser durante un periodo breve porque el Gobierno no posee garantías para sacarlos adelante. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, no descartó, sin embargo, «continuar» la legislatura aunque sea en la minoría más minoritaria. «Se puede seguir», insistió aunque la aritmética parlamentaria diga lo contrario.

La complicidad en el Congreso del aliado más fiel, Unidos Podemos, se ha resquebrajado y su portavoz en el Congreso, Irene Montero, señaló hoy que su partido ya está en campaña electoral y liberado de todas las ataduras que tenía con el Gobierno. Los socialistas tampoco esperan nada de los independentistas catalanes tras la áspera ruptura presupuestaria. Así las cosas, el sentir mayoritario entre los miembros del Ejecutivo y la dirección del PSOE es que carece de sentido prolongar lo que ya solo sería una «agonía» y condenaría al Gobierno a «la atonía» por el miedo a la derrota, en palabras de un diputado con algunas legislaturas a sus espaldas.

Lo que no va a hacer Sánchez es someterse a una cuestión de confianza en el Congreso. «No tiene ningún sentido», sentenció el ministro de Fomento porque no cambiaría en nada el escenario político y los protagonistas estarían enrocados en las mismas posiciones que han provocado la ruptura. José Luis Ábalos fue uno de los miembros del Gobierno que hoy se multiplicaron por los medios de comunicación para dar por finiquitada la legislatura pero sin poner fecha al cierre. «Por supuesto que habrá elecciones», apuntó.

Aunque los dirigentes socialistas, en privado, apuestan por el 28 de abril, hay quien no descarta el 'superdomingo' del 26 de mayo. Entre los barones del PSOE no hay consenso. Algunos, la mayoría, miran horrorizados esa posibilidad porque el escarmiento de Andalucía está fresco y consideran que en una concentración electoral el debate territorial lo contaminará todo. El argumento de que se valore la gestión o que se tengan en cuenta las particularidades autonómicas o municipales -el valenciano Ximo Puig pidió hoy una campaña «a la valenciana»- quedaría anegado sin remedio por la ola del proceso soberanista en Cataluña y la respuesta del Gobierno de Sánchez.

El presidente «vende»

Pero también hay líderes territoriales, e incluso gobernantes socialistas, que no lo ven perjudicial porque argumentan que el cartel de Pedro Sánchez «vende». Atribuyen esa subida de las acciones del líder socialista a la ruptura con los independentistas y haber demostrado que intentó el diálogo hasta el último momento. Argumentan además que con un 'superdomingo' la movilización del electorado socialista sería mayor porque se concentrarían las disputas electorales en una sola batalla. Las generales siempre «tiran» de las demás elecciones, reconocen en el PSOE y ponen el ejemplo de Andalucía, que cuando han coincidido generales y autonómicas la participación ha sido mayor en la votación regional.

La participación promedio desde 1978 hasta 2016 en las elecciones generales ha sido del 69,5%; en las autonómicas, el 65,8%; en las municipales, el 64,9%; y en las europeas, el 43,8%. Con estos datos, añaden los partidarios de la concentración de votaciones, es probable que la afluencia a las urnas sea mayor en una jornada electoral múltiple porque se produce «un efecto contagio», y el voto de las legislativas ejerce de locomotora.

Sánchez solo ha transmitido sus intenciones a su equipo más próximo, es decir su jefe de gabinete, Iván Redondo, la vicepresidenta, Carmen Calvo, y el ministro Ábalos. El resto del Gobierno las conocerá mañana, como el resto de los ciudadanos.