Moriyón abre la campaña de Foro y propone un plan de fomento de la natalidad

Francisco Álvarez Cascos y Carmen Moryón se saludan en el acto celebrado en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. / Alex Piña Propone conceder ayudas mensuales a las familias por hijo nacido hasta los 18 años | La formación forista celebra su convención con críticas al PSOE por dejar una región «en decadencia» | Pone en valor la gestión de la alcaldesa de Gijón frente a la popular Teresa Mallada, «que solo puede presentar el plan de cierre de Hunosa» DANIEL FERNÁNDEZ Gijón Viernes, 1 febrero 2019, 21:56

Foro ya está en 'modo campaña'. La convención de esta tarde celebrada en el Auditorio Príncipe Felipe, en Oviedo, ha servido a esta formación para dar el pistoletazo de salida a su carrera hacia las elecciones de mayo a la vez que fijar cuáles serán las bases de su programa: demografía, infraestructuras, industrialización y servicios públicos. Al menos sobre ellos transcurrió el discurso de la presidenta y candidata de Foro al Principado, Carmen Moriyón, quien, incluso, lanzó su primera promesa electoral: un plan de fomento de la natalidad que incluya ayudas directas por hio nacido o adoptado y que se prolongarán hasta los 18 años.

Fue la de ayer la convención --participaron en ella medio centenar de afiliados-- en la que Foro reclamó su papel «decisivo» en la política asturiana, como se encargaron en ensalzar todos los intervinientes. Carmen Moriyón presentó una Asturias que se encuentra «entre la espada y la pared», una expresión que siempre denota algo negativo «porque la espada hiere y la pared impide avanzar en otra dirección». La región se encuentra, reiteró, en una situacción «crítica» por la despoblación, falta de comunicaciones, «malas políticas energéticas o industriales» y la emigración de jóvenes. «Son espadas que nos hacen mucho daño», dijo la alcaldesa de Gijón. Son muchos, insistió, «los agravios» a los que a su juicio «han sometido a la región tantos y tantos gobiernos socialistas, que solo han sabido responder con la inmovilidad parta dejar una región en decadencia».

Por ello, Carmen Moriyón hace un llamamiento a los asturianos a «quebrar las espadas» y a «derribar» las paredes. En un repaso de los últimos gobiernos del PSOE en Asturias, la candidata de Foro hizo una parada en el plan demográfico presentado por el Ejecutivo regional en 2017, dotado con 2.700 millones para inversiones en diexz años. «El plan consistía en coger una parte importante del presupuesto y ponerle unas tapas con el nombre de plan demográfico. No había ni un euro extra», enfatizó la regidora de Gijón, que anunció a renglón seguido la que es su primera propuesta electoral: el desarrollo de un plan de choque contra el declive demográfico que sustentado en ayudas directas y un planteamiento «socioeducativo potente» que dé respuesta «gratuita» a las necesidades de las familias. Dentro de este plan, Moriyón plantea conceder ayudas económicas directas por hijo nacido o adopotado. Estas prestaciones serían mensuales y su validez sería hasta que el hijo cumpla los 18 años. La cuantía de las ayudas, no obstante, está sin fijar.

La presidenta de Foro aprovechó su intervención para arremeter contra la política industrial del Gobierno. «Lo hemos visto con Alcoa y lo seguimos viendo con los continuos avisos de Arcelor. El último, su amenaza de cierre de un horno alto», añadió. Asegura Carmen Moriyón que Foro comparte los Acuerdos de París para la descarbonización «total» del sistema productivo, pero «estamos radicalmente en contra de cómo pretende alcanzarlo en el Gobierno sanchista a base de medidas improvisadas que conducen a la desertización».

También avanzó la líder de Foro y candidata a la Presidencia del Principado su propuesta en materia fiscal, que pasa por la eliminación del impuesto de Sucesiones, la reducción de cargas fiscales a la Pymes y autónomos, la reducción en un 25% de los tipos del impuesto de sociedades y la exención de las tasas de los autonómos en un 100% durante su primer año de actividad y del 50% en el segundo. «Así dinamizamos la economía, fiamos y atraemos población, recuperaremos talento perdido y ampliamos nuestra base demográfica», aseguró Moriyón, interrumpida en varias partes de su discurso con gritos de «presidenta, presidenta» de los asistentes.

Antes que Moriyón intervinieron el vicesecretario de coordinación institucional de Foro, Pedro Leal, y el secretario general de esta formación, Adrián Pumares. Durante las intervenciones en la convención forista no hubo referencias a posibles pactos electorales, pero sí hubo algunos dardos lanzados al PP. Fue el caso de Adrián Pumares, quien sin citar en ningún momento a la formación popular, lanzó una puya al sistema de designación de los candidatos en el Partido Popular de Asturias. «En Foro los candidatos los eligen los afiliados y las candidaturas las confeccionan los órganos directivos dentro de Foro, no en despachos de recomendaciones ni en dependencias ajenas. Se confeccionan las listas buscando personas de acreditada trayectoria laboral, no a base de estar en antigüedad en el oficio de la política ni mediante encuestas o reparto de cuotas», dijo el secretario general forista.

En este sentido, puso en valor la gestión de Carmen Moriyón al frente del Ayuntamiento de Gijón y se preguntó: «¿Qué pueden exhibir otros candidatos?». En este punto, y respecto al candidato del PSOE, Adrián Barbón, se preguntó si «puede ofrecer una trayectoria tangible» como la de Carmen Moriyón «cuando él mismo reconoce que no se ve capaz de mantener servicios públicos de calidad sin someter a los contribuyentes a una presión fiscal insportable». También lanzó un dardo a la candidata del PP y expresidenta de Hunosa, Teresa Mallada, y se cuestiona si «puede presentar algo mejor que su plan de cierre de la actividad» en la hullera pública.

Adrián Pumares también se refirió al precandidato de Ciudadanos, el ex rector de la Universidad de Oviedo, Juan Vázquez, aludiendo a su afinidad con el presidente del Principado. «Quien ha presidido el comite de sabios nombrado por el actual presidente, ¿puede acreditar que, fruto de su asesoramiento al Gobierno Asturiano, haya obtenido algún resultado distinto a la decadencia de Asturias?», se preguntó.

