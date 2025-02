Las 72 horas en las que se resolvió el pulso entre Sánchez e Iglesias por los Presupuestos

Miguel Ángel Alfonso Madrid Domingo, 1 de noviembre 2020, 00:07 | Actualizado 10:01h. Comenta Compartir

Lunes, 26 de octubre. No han pasado ni doce horas desde que el país entrara en el cuarto estado de alarma desde que se restauró la democracia (el tercero de 2020) pero otro asunto urgente reclama la atención del Gobierno. Se trata dela aprobación del ... borrador de los Presupuestos de 2021, de los que dependen la estabilidad de la legislatura y el destino de los 140.000 millones de euros de los fondos de ayuda europeos. Pero el plazo se agota. Desde Moncloa comunican esa misma mañana que al día siguiente el borrador de las Cuentas Públicas llegará «sí o sí» al Consejo de Ministros, previa foto de rigor entre PedroSánchez y Pablo Iglesias. Sin embargo, el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos aún no está cerrado e incluso existe la posibilidad, según reconocen fuentes cercanas a la negociación, de que este hecho no se produzca.

La mañana avanza entre llamadas y mensajes de Whatsapp que circulan entre el Ministerio de Hacienda, la Vicepresidencia Segunda y el Palacio de la Moncloa, que no consiguen salvar el principal escollo entre ambas formaciones: la regulación del precio de los alquileres. Un asunto que los socialistas quieren abordar más adelante, cuando la los efectos de la pandemia remitan, pero que el vicepresidente segundo considera crucial y urgente para desbloquear el borrador. La cuestión no forma parte de los Presupuestos desde el punto de vista técnico pero Iglesias está dispuesto a forzar incluso un Consejo de Ministros extraordinario el viernes siguiente para ganar tiempo en las negociaciones, una postura que, a partir de las cinco de la tarde y sin novedades por parte del PSOE, se acaba convirtiendo en un «todo o nada» en las llamadas que se cruzan Moncloa y la vicepresidencia Segunda conforme llega la noche. Presupuestos 2021 Sánchez e Iglesias presentan unos Presupuestos con subidas de Sociedades, IRPF y Patrimonio Cristina Vallejo Sánchez vislumbra ya una legislatura larga tras encauzar sus primeros Presupuestos Paula De las Heras A lo largo la semana anterior Unidas Podemos había estado presionando al PSOE a través del Sindicado de Inquilinos y de los partidos que forman el llamado bloque de la investidura (a excepción del PNV, que no se suma a la estrategia): Esquerra Republicana, EH Bildu, Compromís, Más País, BNG y la CUP. Este movimiento en el tablero se plasma con la firma de un manifiesto que tiene un doble objetivo político: ofrecer al PSOE como contrapartida los apoyos de estas formaciones a la aprobación de las cuentas en el Congreso y , a su vez, desplazar a Ciudadanos de la órbita de la negociación. En medio de ese ambiente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (por la parte socialista), y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez (de Unidas Podemos), se reúnen el viernes por la tarde para cerrar el contenido de los Presupuestos. El sábado por la mañana el texto definitivo está redactado y Álvarez llama a Iglesias para pedirle aprobación, pero también le traslada que el PSOE«no tiene intención de avanzar en la reforma del alquiler». El líder morado acepta dar el borrador por bueno para centrarse en la ofensiva por la vivienda. Ampliar Representantes de Podemos, del Sindicato de Inquilinos y del bloque de la investidura firman un documento el viernes 23 de octubre exigiendo la regulación «urgente» del precio de los alquileres. DANI GAGO (UP) Paralelamente, el ministro de Transportes y uno de los hombres de mayor confianza de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, toma la iniciativa y telefonea a la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, figura clave en la estructura de Unidas Podemos. Ábalos propone zanjar el asunto por el momento a cambio de que la regulación de la ley de vivienda, que prepara su departamento, incluya la reforma del precio de los alquileres y asegura a Belarra que su texto estaría listo para principios de 2021. La oferta es acogida con recelo. En Unidas Podemos son conscientes de que, una vez aprobados los Presupuestos «será más complicado sacar adelante esta reforma», ya que algunas voces dentro del Gobierno, como la ministra de Economía, Nadia Calviño, no ven con buenos ojos la medida, como desvelan fuentes cercanas a la vicepresidencia segunda. Por eso Belarra pide a Ábalos pactar unos criterios que garanticen el cumplimiento de esta promesa. Llegados a este punto la desconfianza reina entre las dos alas de la coalición. El domingo las aguas vuelven a la calma y el debate en el Consejo de Ministros se centra en la aprobación del decreto del estado de alarma. Pero el lunes, Sánchez retoma el pulso y vuelve a insistir, durante su intervención inicial en la XXIII Conferencia de Presidentes, que el borrador de los Presupuestos se presentará el martes. Compromiso alcanzado Desde Podemos preguntan al PSOE si son «conscientes» de que están «cerrando una convocatoria sobre un asunto que aún está sin finiquitar». Pero el día avanza sin novedad y a las cinco de la tarde la ministra de Igualdad, Irene Montero, toma el relevo de Belarra y llama a Ábalos, que ya tiene la autorización de Sánchez para llegar a un compromiso en la regulación de los alquileres. El presidente ha estado consultando a su jefe de Gabinete, Iván Redondo, y ambos optan por «mantener tranquilo» a su socio de coalición, como en otras ocasiones, en pos de garantizar que la legislatura no se desmadre. Con el escollo salvado, la conversación definitiva que sella el acuerdo llega a las 21.30 horas entre los protagonistas de la negociación: María Jesús Montero y Nacho Álvarez. Cierran las últimas diferencias en torno al Ingreso Mínimo Vital y dejan el camino abierto a los Presupuestos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión