El novio de Ayuso pide al Supremo que eleve a 300.000 euros la fianza al fiscal general

El novio de Isabel Díaz Ayuso cree que los 150.000 euros que el juez del Supremo Ángel Hurtado ha impuesto como fianza al fiscal ... general de Estado para afrontar una hipotética condena son insuficientes. Alberto González Amador ha pedido al Supremo que duplique esa caución hasta los 300.000 euros, al considerar que los daños morales sufridos como consecuencia de la filtración del correo en el que su abogado reconocía que su cliente había cometido un doble delito fiscal y el «relato político» hecho con ese argumento por los contrincantes de Ayuso no han cesado ni un día.

«Los daños morales padecidos por Alberto González Amador y su entorno familiar directo como consecuencia de los hechos delictivos protagonizados por Álvaro García Ortiz se actualizan diariamente y no pueden ser valorados en un importe inferior a 300.000 euros», dice la acusación particular que ejerce el propio empresario.

Según la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, desde que el 14 de marzo de 2024, el día en que la Fiscalía emitió un comunicado dando detallada cuenta de los 'emails' entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por delitos fiscales, se han repetido sin cesar declaraciones de «personajes políticos o periodísticos«, »con el ministro de Justicia a la cabeza» en las que se «denominaba a través de los medios de comunicación a Alberto González Amador 'delincuente confeso' o 'defraudador confeso'».

«Intensa y lesiva»

La defensa de González Amador asegura que «jamás ha existido en nuestro sistema jurídico y constitucional una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa, lesiva y significativa derivada del comportamiento del entonces fiscal general del Estado».

El letrado del abogado explica que esta campaña de descrédito hacia su cliente ha sido «consecuencia directa de los hechos delictivos protagonizados por Álvaro García Ortiz» y «de su voluntad de generar un relato político transformando en delictiva la función constitucional del fiscal general del Estado a costa de los derechos fundamentales y legales de Alberto González Amador».

«Siendo la lesión continuada y actualizada diariamente con la intensidad propia del relato político que persigue desde su origen, la indemnización de los continuos perjuicios morales no debe valorarse en un importe inferior a 300.000 euros«. Es por ello que la defensa del empresario reclama al juez instructor una reforma del auto de apertura de juicio oral emitido la semana pasada y con el que sentó en el banquillo a García Ortiz acusado de un delito de revelación de secretos por haber presuntamente participado en la filtración de datos del proceso por doble delito fiscal contra el novio de Isabel Díaz Ayuso.