El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto González Amador Efe

El novio de Ayuso pide al Supremo que eleve a 300.000 euros la fianza al fiscal general

«Los daños morales padecidos por Alberto González Amador y su entorno familiar por los hechos delictivos protagonizados por Álvaro García Ortiz se actualizan diariamente», afirma el empresario

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:27

El novio de Isabel Díaz Ayuso cree que los 150.000 euros que el juez del Supremo Ángel Hurtado ha impuesto como fianza al fiscal ... general de Estado para afrontar una hipotética condena son insuficientes. Alberto González Amador ha pedido al Supremo que duplique esa caución hasta los 300.000 euros, al considerar que los daños morales sufridos como consecuencia de la filtración del correo en el que su abogado reconocía que su cliente había cometido un doble delito fiscal y el «relato político» hecho con ese argumento por los contrincantes de Ayuso no han cesado ni un día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares
  2. 2 Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín
  3. 3 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  4. 4 Al Sporting de Gijón le faltó pegada y solidez defensiva frente al Burgos
  5. 5

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  6. 6 Carreño completa la histórica remontada
  7. 7 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  8. 8

    Sánchez anuncia que sacará 53.000 viviendas del alquiler temporal para que pasen a alquiler permanente
  9. 9

    El colapso de la red eléctrica pone en riesgo el despliegue de los centros de datos en Asturias
  10. 10

    Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El novio de Ayuso pide al Supremo que eleve a 300.000 euros la fianza al fiscal general

El novio de Ayuso pide al Supremo que eleve a 300.000 euros la fianza al fiscal general