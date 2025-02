Nuria Rodríguez acusa a Ripa de «no respetar» las decisiones de los diputados de Podemos

La diputada de Podemos Nuria Rodríguez acusó ayer al secretario general de la formación, Daniel Ripa, de no respetar los acuerdos a los que llegan los miembros del grupo parlamentario en la Junta. «No comparto que cuando tus compañeros no te dan la ... razón intentes llevar el asunto a otro organismo para intentar ganar», señaló Rodríguez.

Estas declaraciones surgen después de que Ripa decidiese consultar con el Consejo Ciudadano quién debía intervenir en el debate del estado de la región. Antes, sostiene Nuria Rodríguez, se decidió en el grupo parlamentario que ella tomase la palabra el miércoles, y Rafa Palacios y Ripa el viernes. Con la votación en contra, critica Rodríguez, Daniel Ripa decidió que fuera el Consejo Ciudadano el que impusiese su criterio, dándole a él la palabra en la segunda sesión del debate sobre el estado de la región.

En señal de protesta, el miércoles ni Rodríguez ni Palacios acudieron al pleno. La parlamentaria señaló que «si las mujeres no estamos a la altura y no tenemos la valía para contestar al Presidente tampoco tenemos la valía para hacer de floreros». Lo que no aclaró es si ella y su compañero Palacios acudirán hoy a la tercera sesión del debate.

También se mostró crítica con el discurso de Ripa sobre feminismo y empoderamiento de la mujer. «Me pareció ilógico, hay que pasar de las musas al teatro», señaló la diputada, que el martes presentó su dimisión del Consejo Ciudadano.

La dirección del partido salió al paso de las manifestaciones realizadas por la diputada crítica. Enrique López, como portavoz, explicó que la decisión de que Ripa interviniera en el debate del estado de la región fue avalada por la mayoría del Consejo Ciudadano y el Consejo de Coordinación, «que son los órganos que marcan la dirección política de Podemos Asturias». López fue más allá y atribuyó a una «pataleta» la ausencia de los diputados en la sesión plenaria. «Su obligación es estar presentes por respeto al electorado y no utilizar el escaño como un juguete. No lo vamos a permitir», advirtió, y avanzó que la dirección del partido convocará una reunión para «reconducir esta situación» porque «la política no es un juego de egos, y menos en Podemos».

Esta parece ser la gota que ha colmado el vaso de un partido en constante situación de tensión, con la mitad del grupo parlamentario enfrentado a la dirección por su estrategia política. No obstante, ayer Rodríguez afirmó que existe una línea de acuerdo. Y es que la parlamentaria se sorprendió «gratamente» de que Ripa cambiase su posición «y se ofreciese a un gran pacto de izquierdas».