Oblanca: «Estaría muy honrado de ser uno de los laminados por esta dirección de Foro»

La Comisión Directiva de Foro comunicó ayer oficialmente a su diputado en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, la resolución por la que se le exige «una explicación por su voto en contra de la autorización al Gobierno para prorrogar el estado de alarma». Según ... explican, esta posición no había sido puesta en conocimiento. Y este punto es en el que ambas partes coinciden. «Para tomar mis decisiones en el Parlamento me rijo por dos cosas, el programa electoral de Foro y el acuerdo que firmamos hace un año con el PP para ir en coalición electoral y que incluye un programa específico para Asturias a cambio de respaldar la candidatura de Pablo Casado como presidente del Gobierno», señala Isidro Martínez Oblanca. Yendo al fondo del asunto, el voto en contra lo argumenta diciendo que «lo considero inconstitucional» y recuerda que no es la primera vez que se pronuncia de esta misma forma ante la prórroga de los estados de alarma de hace unos meses. «Es la cuarta vez que lo hago, en otras ocasiones coincidí en el voto con partidos de todos los colores políticos, desde Vox a la CUP o EH Bildu», recuerda.

En el mismo escrito recibido ayer, la Comisión Directiva de Foro también le requiere para que acuda a la próxima reunión. Algo que no parece que pase por sus planes dado que, según Oblanca, «son comisiones directivas que no tienen validez ninguna porque han servido para expulsar y eliminar a algunos compañeros». Adelantándose, quizá, a esta respuesta, la dirección de Foro recordó en su escrito que existen «ratificaciones judiciales» sobre la validez de las convocatorias. No obstante, el diputado de Foro en el Congreso, recalca que «esta directiva no me representa ni a mi ni al partido que yo cofundé; es una comparsa del PSOE en Asturias y que incumple flagrantemente los motivos por los que fundamos Foro».

Pero, la incomunicación actual, reflejada en la citada votación esta semana en el Congreso, no siempre ha sido así. De hecho, y como el propio Martínez Oblanca señala, «históricamente he informado de mi actividad parlamentaria, tanto en la época de Francisco Álvarez-Cascos como Cristina Coto e, incluso, en los primeros meses de Carmen Moriyón como presidentes del partido». Y, añade, «nunca fui reprendido por mis decisiones en el Congreso de los Diputados».

Los pasos de estos días bien podrían recordar, con sus diferencias, a los que ya se recorrieron con el diputado en la Junta, Pedro Leal. Está pendiente de resolverse la demanda presentada por este contra la decisión de la dirección de Foro de expulsarle de la formación. El comité de garantías interpretó que el diputado había cometido varias faltas graves. Sobre si podría acabar de la misma forma, Isidro Martínez Oblanca cree que «apunta maneras, y me sentiría muy honrado en estar entre laminados por esta Comisión Directiva, me siento incómodo al ver a mis compañeros masacrados y yo estar vinculado a esta gente». No obstante, descarta irse porque «soy cofundador del partido y parlamentario nacional desde 2011».

A día de hoy, repasando las cifras de intervenciones de los diputados en el Congreso, su nombre figura entre los más activos, con casi 80 intervenciones en 10 meses.