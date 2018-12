Pablo Casado defiende una alianza del Partido Popular de Asturias con Foro Pablo Casado, a la derecha, saluda a Adolfo Suárez Illana en presencia del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. / EFE «No vamos a competir con ellos, sino contra socialistas y comunistas», afirma el presidente del PP, que apuesta por la reunificación del centroderecha DANIEL FERNÁNDEZ OVIEDO. Martes, 18 diciembre 2018, 05:01

Cuando el pasado 21 de julio Pablo Casado fue proclamado presidente del PP, uno de sus primeros mensajes fueron dirigidos a las fuerzas de centro y derecha que compiten por el mismo electorado: «Somos la referencia del centro derecha e invitamos al resto de partidos a unirse a nosotros», dijo entonces. Y desde entonces, el líder de los populares españoles ha reiterado estas palabras en sus intervenciones. Ayer lo hizo de nuevo en Madrid, en un acto organizado por el Club Siglo XXI. En él, el presidente del PP hizo especial referencia al caso asturiano y, por ello, no ocultó su deseo de alcanzar una alianza entre populares y Foro: «No competimos contra ellos, sino con socialistas y comunistas», dijo Casado, tendiendo la mano al partido que preside desde el pasado mes de septiembre Carmen Moriyón.

Estas declaraciones se producen un día después de que la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, afirmara durante la tradicional comida navideña de los populares de Gijón que «no descarto una coalición con Foro, pero me canso de recibir guantazos» y recordaba que «el PP es el partido mayoritario de la oposición y Foro está casi en el grupo mixto».

Ha habido contactos al máximo nivel entre populares y Foro, pero sin acuerdo

Ayer, en Madrid, Pablo Casado compartió con Mercedes Fernández la posibilidad de alcanzar algún acuerdo con Foro que supusiera la reunificación del centroderecha en Asturias. Es más, aplaudió una posible alianza porque, como afirmó el presidente nacional del PP, a su electorado le gusta ver que «hay un partido que en vez de estar pisándose la manguera entre fuerzas constitucionalistas se diferencia de forma complementaria».

Por ello, reiteró Pablo Casado, «yo no voy a competir con Foro. Quiero competir contra un posible gobierno de socialistas y comunistas en Asturias».

Lo cierto, es que desde que Casado llegó a la presidencia del PP la política de acercamiento a fuerzas próximas ha sido una constante. Asturias no ha sido ajena a ello. Aunque ni desde el PP ni desde Foro se ha confirmado, según pudo saber EL COMERCIO en las últimas semanas ha habido contactos entre ambas formaciones, con el fin de alcanzar un acuerdo electoral. Estos encuentros habrían sido al más alto nivel.

Casado quiere contar con Foro como socio ante la posibilidad de que el bloque de derechas pueda obtener la mayoría en las elecciones de mayo. Por eso ayer reiteró que «nuestro enemigo no es Foro, sino los socialistas y comunistas». Al líder del PP le gustaría que ese acuerdo fuera similar al que ambas formaciones suscribieron en las dos últimas elecciones generales y que supuso una coalición electoral que permitió a Foro disponer de un diputado, Isidro Martínez Oblanca, y una senadora, Rosa Domínguez de Posada.

Sin embargo, las reticencias de Foro a reeditar ese acuerdo en clave autonómica -«nosotros concurrimos con un programa diferenciado y un proyecto muy concreto para Asturias. Salimos a competir por Asturias», dijo la pasada semana la presidenta de Foro, Carmen Moriyón- aleja esa posibilidad. Al menos antes de las elecciones.

Incertidumbre en el PP

Las declaraciones de Casado ayer no han hecho más que avivar el debate en el PP de la región por las candidaturas. Más aún teniendo en cuenta que Asturias, junto con Cantabria y Madrid, son las únicas comunidades en las que no han sido confirmados sus cabezas de cartel. Pese a la incertidumbre que genera esta situación, en el Partido Popular de Asturias es pleno el convencimiento de que Mercedes Fernández repetirá como cabeza de lista en las autonómicas del próximo mes de mayo. No será hasta enero cuando Pablo Casado despeje la incógnita. Está prevista su visita a la región en la primera quincena de ese mes y en ella anunciará el nombre de la persona que liderará la lista popular en las próximas autonómicas.

Síguenos en: