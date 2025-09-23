El Parlament, sin el voto a favor de Junts, «condena el genocidio» de Israel en Gaza

El Parlament catalán ha aprobado este martes una declaración institucional que «rechaza y condena los actos de genocidio» de Israel contra el pueblo palestino en ... Gaza. La resolución, impulsada por los grupos de la izquierda, ha salido adelante con los votos a favor del PSC, Esquerra, los comunes y la CUP. Los grupos de la derecha, PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra, mientras que Junts se ha abstenido.

La moción se ha aprobado en la junta de portavoces pero no será leída en el pleno, pues no ha obtenido una mayoría más amplia. Sí la absoluta, pero no de los dos tercios de los diputados para que se convierta en declaración institucional del pleno del Parlament. Junts, con su abstención, ha evitado elevar el texto al pleno. Los grupos de la izquierda han cargado contra los de Puigdemont por no sumarse a la iniciativa. «Nos parece realmente aberrante», han asegurado desde la CUP. Junts ya ha amagado días atrás con votar en contra de una propuesta del Gobierno para exigir un embargo a Israel en el Congreso.

La resolución aprobada por el Parlament apoya además las protestas contra la participación del equipo de Israel en La Vuelta Ciclista a España y defiende que se suspenda «la aplicación completa del acuerdo de asociación entre la UE e Israel», y que se prohíba la importación de productos que provengan de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania. También reclama «todo el apoyo diplomático» a la Flotilla a Gaza.